我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市長盧秀燕出席主持「德國福斯CRAFTER高頂救護車」捐贈典禮(圖／柳榮俊翻攝2026.3.25)

在台中這座充滿活力的城市裡，人口已正式突破 286.6 萬，躍升為全臺第二大城。緊急醫療救護需求日益殷切。長期深耕在地、陪伴台中人成長的「登陽建設」，在迎來成立30周年的重要里程碑之際，將對建築的「安心」承諾轉化為守護市民的實際行動。今(25)日台中市長盧秀燕出席主持「德國福斯CRAFTER高頂救護車」捐贈典禮，消防局長孫福佑也到場見證這份溫暖的贈禮。市長盧秀燕感言表示，台中能成為宜居、幸福的城市，除了政府的努力，更有像登陽建設這樣優秀的在地企業。在慶祝30周年的大喜之日，登陽不只是舉辦慶祝活動，而是捐贈高階醫療救護車回回饋社會，這份關懷生命的心意，是公私協力守護臺中的最佳典範。登陽建設副董事長林韋仲表示，「過去30年，始終堅持建築不僅是磚瓦，更是守護家庭的堡壘。站在30周年這個重要的轉折點，希望將對建築「穩固與安心」的承諾，延伸到整座城市的生命安全。這輛救護車是登陽對這片土地最深情的告白，也是我們實踐社會責任的新起點。消防局長孫福佑則對救護設備的升級表示高度肯定。他指出，本次受贈的「赫力高級救護隊」將以此車執行「雙軌救護模式」，能在黃金救命時間內，為危急病患（如OHCA、心肌梗塞）增加一組高級救護技術員（EMTP），提供更精準的高階救命術。特別感謝登陽建設林董事長的貼心，這輛救護車配備了先進的「自動擔架舉升系統（Power-load）」。他強調：「這套系統能大幅減輕救護同仁搬運傷患時的體力負擔，有效預防腰部職業傷害。工欲善其事，必先利其器，登陽建設捐贈的精良設備，正是對基層英雄最實際的支持與愛護。」消防局表示，政府資源有限，民間力量無窮。登陽建設30周年的這份贈禮，不僅是硬體的升級，更是對台中市消防同仁精神上的莫大鼓舞。每一次成功的救援，背後都有賴精良的訓練與如登陽建設這般的溫暖支持。期盼此次善舉能拋磚引玉，吸引更多企業共同關注緊急救護議題，攜手為臺中市打造一張更綿密、更堅韌的生命安全網，讓台中成為市民真正放心的幸福家園。