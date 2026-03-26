台灣邁入高齡化社會，加上現代人越生越少，不少年輕人已經開始規劃老年生活，而很多人在規劃時，常常只想到存款夠不夠，但其實每天待的家才是退休生活品質的關鍵，曾出版《給首購族的聰明買房術》一書的阿宅地產顧問蕭大立，在臉書粉專分享，買退休房的3大關鍵，幫助你選擇理想的退休宅。
退休生活不僅需要錢 房子才是關鍵
蕭大立表示，許多人規劃退休時只想到錢夠不夠，但退休後不再需要工作，很可能整天都待在家裡，所以房子才是影響退休後生活品質最關鍵的因素。隨著身體機能老化與經濟收入的減少，年輕時能夠遮風避雨的家，如果到了老年成為讓你無法自理、寸步難行的住宅，那原本的夢想宅，就會變成絆腳石。蕭大立指出，想要選一間可以安心養老的退休宅，考慮的不只是離醫院近不近、交通方不方便，可掌握以下3個重點。
一、居住空間
退休宅的居住空間最好要好出入、無障礙，隨著年齡增長，身體的平衡感與體力會逐漸下滑，此時住宅就是決定能不能獨立生活的關鍵。台灣許多長輩住在沒有電梯的傳統公寓，每天爬樓梯不僅傷膝蓋，更限制了出門的意願；室內若有高低落差、狹窄的走道或缺乏扶手的浴室，都可能引發跌倒意外。
所以選擇退休宅首選是有「電梯」的，現在不只是大樓、華廈有電梯，新的透天也有電梯數計。另外，室內空間最好不要有門檻、高低差，浴室要有防滑、扶手設計，家中門寬最好輪椅都能進出，即使未來體力大不如前，還能自己在家獨立生活。
二、經濟可負擔
退休後每月不再有工作所得，收入來源多半轉為靜態的存款或退休金，所以如何管理資金，是確保晚年生活品質的關鍵。蕭大立建議可把房子「以大換小」，當面臨子女長大離家後，原本的家往往顯得過大且難整理，所以可考慮把現有大房子賣掉，換成一間機能完整的小坪數電梯大樓，不僅能省下房屋稅和維護費，賣房後的結餘款還能轉作定存或投資，創造每個月穩定的生活費。至於兒女部分，蕭大立表示，兒孫自有兒孫福，都退休了也該好好為自己想，何況是住了多年的舊房子，「人家也未必喜歡啊」。
三、有後援、有人情
許多人會選附近有醫療資源的退休宅，但情感上的支持也很重要，只要心情好、有社會連結，才能讓退休生活充滿人情味和歡笑，蕭大立指出，如果沒有子女或子女長期不在身邊的長輩，發生突發狀況時，周邊有沒有人能互相照應，將會影響生活安全。若在北部缺乏人際支援，不妨退休後回到家鄉養老，回到有人際關係的家鄉，可讓你得到情感支持，發生緊急狀況也有人能幫忙。
最後蕭大立表示，挑選退休宅，本質上就是在挑選自己老後的生活方式。若想購買退休宅，可以從現在就開始思考，現有的住家設施，是否符合退休養老需求？現金流是否足夠，有無必要考慮換房計畫？最重要的是，「在退休之後，還能不能找到人，願意陪你一起喝下午茶？」
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蕭大立表示，許多人規劃退休時只想到錢夠不夠，但退休後不再需要工作，很可能整天都待在家裡，所以房子才是影響退休後生活品質最關鍵的因素。隨著身體機能老化與經濟收入的減少，年輕時能夠遮風避雨的家，如果到了老年成為讓你無法自理、寸步難行的住宅，那原本的夢想宅，就會變成絆腳石。蕭大立指出，想要選一間可以安心養老的退休宅，考慮的不只是離醫院近不近、交通方不方便，可掌握以下3個重點。
退休宅的居住空間最好要好出入、無障礙，隨著年齡增長，身體的平衡感與體力會逐漸下滑，此時住宅就是決定能不能獨立生活的關鍵。台灣許多長輩住在沒有電梯的傳統公寓，每天爬樓梯不僅傷膝蓋，更限制了出門的意願；室內若有高低落差、狹窄的走道或缺乏扶手的浴室，都可能引發跌倒意外。
所以選擇退休宅首選是有「電梯」的，現在不只是大樓、華廈有電梯，新的透天也有電梯數計。另外，室內空間最好不要有門檻、高低差，浴室要有防滑、扶手設計，家中門寬最好輪椅都能進出，即使未來體力大不如前，還能自己在家獨立生活。
二、經濟可負擔
退休後每月不再有工作所得，收入來源多半轉為靜態的存款或退休金，所以如何管理資金，是確保晚年生活品質的關鍵。蕭大立建議可把房子「以大換小」，當面臨子女長大離家後，原本的家往往顯得過大且難整理，所以可考慮把現有大房子賣掉，換成一間機能完整的小坪數電梯大樓，不僅能省下房屋稅和維護費，賣房後的結餘款還能轉作定存或投資，創造每個月穩定的生活費。至於兒女部分，蕭大立表示，兒孫自有兒孫福，都退休了也該好好為自己想，何況是住了多年的舊房子，「人家也未必喜歡啊」。
三、有後援、有人情
許多人會選附近有醫療資源的退休宅，但情感上的支持也很重要，只要心情好、有社會連結，才能讓退休生活充滿人情味和歡笑，蕭大立指出，如果沒有子女或子女長期不在身邊的長輩，發生突發狀況時，周邊有沒有人能互相照應，將會影響生活安全。若在北部缺乏人際支援，不妨退休後回到家鄉養老，回到有人際關係的家鄉，可讓你得到情感支持，發生緊急狀況也有人能幫忙。
最後蕭大立表示，挑選退休宅，本質上就是在挑選自己老後的生活方式。若想購買退休宅，可以從現在就開始思考，現有的住家設施，是否符合退休養老需求？現金流是否足夠，有無必要考慮換房計畫？最重要的是，「在退休之後，還能不能找到人，願意陪你一起喝下午茶？」