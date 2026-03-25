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馬英九基金會近期掀起一場「家變」風波，前總統馬英九在專訪中表明，前執行長蕭旭岑和前幕僚王光慈離職是涉及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查。對此，前立委郭正亮今（25）日表示，馬英九這樣說，「你怎麼知道會不會有檢察官主動調查？」，如果蕭要自辯、證明馬真的忘記，要不要傳訊馬？前總統馬英九近日接受專訪談及將親信、前基金會執行長蕭旭岑解職，質疑他「財政紀律有問題」，並稱已備齊證據，之後會送交司法調查，引起社會高度關注。不過，現國民黨副主席蕭旭岑今（25）早也隨即開記者會哽咽，並稱「馬前總統全然知情，但是長輩忘記了，讓人很心酸、很無奈」，話中疑似暗示馬英九有失智症狀，引發外界揣測。針對馬英九提到「蕭旭岑等人離職是涉及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查」，郭正亮今日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，侵占罪屬於公訴罪，只要當事人表達相關意思，「你怎麼知道會不會有檢察官主動調查？」，且一旦開始調查，接下來蕭旭岑的電腦與手機恐將被檢方扣押，是否有案外案，「你覺得會不會發生這種事？」郭正亮直言，「這裡面還有個更壞的狀況」，蕭旭岑提到馬英九忘了很多事，基金會風波如果進入司法調查，蕭要為此自辯、證明馬真的忘記，「要不要傳訊馬？否則，誰能證明此事？蕭旭岑又要如何救自己？」郭正亮指出，將這次馬英九基金會風波解讀為「親中、親美之爭」，其實扯太遠了，國民黨主席鄭麗文若要與大陸溝通，相關管道不會只有蕭旭岑，據自己了解，有好幾個人在幫鄭的忙，這次風波更像是「馬英九體系」內部的鬥爭，他清楚為何會演變成如今的局面。