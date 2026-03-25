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雙北近期針對垃圾袋供應問題對外說明，強調目前專用垃圾袋與環保兩用袋供貨都維持正常，民眾無須因市場傳出塑膠原料吃緊而恐慌搶購。台北市環保局表示，現階段5家得標廠商交貨穩定，專用垃圾袋不會因成本波動調漲；新北市環保局則指出，目前庫存量至少可支應約3個月，後續也會依需求持續向廠商下單。中東局勢升溫後，石化原料供應鏈吃緊，隨著上游原料價格走高，民間塑膠袋供應出現短缺疑慮，也讓部分攤商與民眾提前備貨。不過，雙北環保單位都出面安撫，強調官方垃圾袋供應並未受到明顯衝擊。台北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，專用垃圾袋承製廠商的確有反映對成本與產能的擔憂，但就目前情況來看，5家得標廠商交貨都還算穩定，沒有出現供貨異常。她也強調，專用垃圾袋本質上是垃圾費隨袋徵收的計價工具，不會因原料成本變化就調整售價。新北市環保局清潔維護科科長蔣本芝則表示，垃圾專用袋目前仍依標案契約正常供應，現有庫存約可支撐3個月。市府不會等到庫存耗盡才補貨，而是會依照不同規格需求，持續向製造廠商下單，確保供應不中斷。針對環保兩用袋部分，新北市環保局也指出，這類產品受石化原料波動影響相對較低。原因在於，環保兩用袋依法必須含有超過50%的再生塑膠原料，並非完全依賴原始石化材料，因此在國際原油與塑化原料價格震盪時，反而具備較高穩定性。