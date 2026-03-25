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一、京華城案

121億545萬6748元

柯文哲

彭振聲

黃景茂

邵琇珮

▲檢方認定柯文哲接受沈慶京爭取京華城容積率的訴求，違法指示部屬量身打造容獎方案。（圖／記者劉松霖攝）

1710萬元

5250萬元

363萬5484元

柯文哲

沈慶京

張志澄

李文宗

柯文哲

沈慶京

▲柯文哲扣案行動硬碟中的「小沈1500」，遭北檢認定為收賄1500萬元的證據之一。（圖／記者劉松霖攝）

應曉薇

吳順民

二、民眾黨政治獻金侵占案

6834萬6790元

600萬元

柯文哲

▲基隆市長謝國樑曾為北檢追查民眾黨政治獻金侵占案而出庭作證。（圖／記者劉松霖攝，2024.10.24）

1724萬1036元

柯文哲

▲柯文哲（左）敗選後曾付100萬元委託媒體大亨邱復生（右）打造目標200萬人的小草社群，但檢方認定這涉及非法挪用政治獻金。（圖／記者劉松霖攝，2025.1023）

4510萬5754元

柯文哲

李文宗

李文娟

▲北檢起訴指出，柯文哲競選期間舉辦的「KP SHOW」演唱會盈餘77萬應為政治獻金，不可擅自私用。（圖／翻攝臉書）

三、眾望基金會背信案

827萬1095元

柯文哲

李文宗

▲柯文哲是京華城案、民眾黨政治獻金案遭求刑最重的被告，總刑度為28年6月。（圖／記者劉松霖攝，2025.12.11）

前民眾黨主席柯文哲的京華城案3月26日一審宣判，本案從檢方分案偵查、院方辯論終結到公布判決，共有，案情極為複雜，NOWNEWS以重點回顧案情。（一）檢方控訴京華城改建案並非都市更新、不能適用都更獎勵，但配合沈慶京爭取容積率的訴求，濫用台北市長權勢，指示時任副市長、都發局長、都發局總工程司，為京華城量身打造獨一無二的優惠，透過威京集團自創的「韌性城市貢獻獎勵」，「智慧城市貢獻獎勵」、「宜居城市貢獻獎勵」給予20％容積獎勵，圖利業者121億545萬6748元的土地開發利益。（二）（柯文哲：、應曉薇：、吳順民：疑似賄賂的部分可分為兩筆款項，指示威京集團法務經理、時任鼎越開發董事長朱亞虎找7名員工當政治獻金的人頭，總共捐贈210萬元給民眾黨，時任北捷董事長、柯文哲的高中同學曾收到朱亞虎告知捐款的訊息，並回訊致謝。第二筆可疑款項則是「小沈1500」，北檢比對扣案隨身硬碟中Excel檔案「工作簿」所載的政商名流捐款紀錄，傳喚捐款人作證後，認定其中「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司－用途－經理人沈慶京」同為柯文哲收受款項的證據，另調閱2022年9月20日到10月17日的銀行提款總額共1600萬元，藉此推斷柯文哲在當年10月18日出席京華城動土典禮後，曾於「某時地」親自收下沈慶京交付的1500萬元賄款。行、收賄第三條支線則牽涉台北市議員。檢方認為她藉由綜合格鬥協會等5個民間組織收受沈慶京賄賂5250萬元以及隱匿不法所得，利用議員職權干預京華城案容積率決策過程、施壓市府公務員；應曉薇助理也參與這段加速京華城案過關的過程，涉嫌收賄的金額為363萬5484元。（總額（一）北檢查出，收下基隆市長謝國樑母親林曼麗、東方文華董事長林命群等3人透過邱佩琳轉交的600萬，並未存入民眾黨政治獻金專戶。（二）競選總統期間將肖像權獨家授權木可公司，並以肖像授權金的名義支付1500萬元給木可公司，檢察官認為柯文哲用迂迴手段將政治獻金挪為私用，企圖以商業交易行為包裝侵占政治獻金的犯行，另外還查到柯文哲動用政治獻金124萬1036元作為木可員工的薪資。柯文哲2024年敗選後，委託媒體大亨邱復生的國際電影公司規劃網站並支付100萬元，也被檢方認定違法挪用政治獻金。（三）檢方認為木可公司網宣行銷募款小物的收入4133萬5588元、柯文哲演唱會盈餘77萬166元，都是支持者捐贈的政治獻金，、競辦財務長、木可負責人卻透過木可公司違法侵占。北檢另追查，採風情資分析公司原本要捐300萬元給民眾黨，但配合民眾黨的要求改匯至木可公司並收受不實發票，以商業交易的名目掩飾捐贈獻金。檢察官認定，眾望基金會創辦人、董事長並未將基金會收到的捐款全用於社福關懷，挪用827萬1095元付給13名從事黨務、選務的員工，損害眾望基金會的利益。柯文哲被控圖利及違背職務收賄（15年）、公益侵占（11年）、背信（2年6月），合計；李文宗被控違背職務收賄（10年）、公益侵占（5年）、背信（2年4月），合計；沈慶京被控圖利（12年）、行賄（5年），合計；應曉薇被控違背職務收賄（13年）、洗錢（3年6月），合計黃景茂被控圖利、求刑；彭振聲被控圖利，原求刑6年因自白認罪減為；邵琇珮被控圖利，原求刑5年因自白認罪減為、緩刑2年。吳順民涉犯違背職務收賄、張志澄涉犯行賄、李文娟涉犯公益侵占及違反商業會計法，檢方均建請法院量處適當之刑。會計師端木正申報民眾黨政治獻金有不實查核，涉嫌偽造文書，遭北檢求刑1年。