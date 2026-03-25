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▲島袋寬子將於5月來台灣開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

來自日本經典女團SPEED的島袋寬子，過去曾唱紅《惡作劇之吻》主題曲，轉眼已出道30年的她，將於5月12日來到台北Billboard Live TAIPEI開唱《UTAUTAI 2026 in TAIPEI》，帶著歌迷回到平成時代掀起回憶殺。不只是島袋寬子，奇妙禮太郎、BLU-SWING也將陸續到同場地開唱，開啟全新沉浸式音樂盛宴。作為日本平成時代最具代表性的女聲之一，島袋寬子在SPEED時期就憑藉〈STEADY〉、〈White Love〉等金曲紅遍亞洲，至今仍是不少樂迷心中的青春回憶，尤其〈White Love〉更被視為冬日純愛代表作，傳唱度歷久不衰，此次迎來出道30週年，她也將透過本次演唱會，透過歌聲與音符帶領歌迷重返那段最令人懷念的平成年代。除了島袋寬子之外，Billboard Live TAIPEI也將在3月29日迎來奇妙禮太郎、4月5日則是另類爵士樂團BLU-SWING，奇妙禮太郎出身自大阪，在日本樂壇耕耘超過25年，曾跟人氣藝人菅田將暉合作，他的作品橫跨民謠、藍調、爵士、靈魂以及流行，直率富有渲染力的歌聲，連知名演員杉咲花都被折服，直讚他的歌聲 「就像一把鑰匙，能夠溫柔地解放沉重的內心。」而多次來台的BLU-SWING，先前專場都是完售，他們透露，在台灣感覺到自己的音樂，是直接被觀眾的感官感受到，而台北有著跟東京不同的濕度跟夜晚空寂氛圍，讓他們每次來台演出都能激發全新的靈感，他們也點名溫蒂漫步、陳嫻靜等新銳音樂人，希望有機會可以一起合作。對於台灣的美食，BLU-SWING也讚不絕口，坦言很喜歡小籠包這樣子的點心，看似簡單卻富含風味。回憶起2024年在台北第一次吃到的蛋餅，讓他們印象深刻，希望這次除了演出外，可以品嚐這些美食，並希望未來有機會的話，可以拜訪在日本頗具人氣的景點九份，他們說「親自感受那裡獨特的街景與夜晚氛圍。」