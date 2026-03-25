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▲第二作戰區「正義操演」，M60A3戰車實彈射擊。（圖／陸軍司令部提供）

▲花防部正義操演將除役裝甲車做為射擊目標，模擬企圖登陸敵軍。（圖／陸軍司令部提供）

陸軍花東防衛指揮部第二作戰區昨（24）日實施「正義操演」實彈射擊，除持續驗證部隊戰備整備與火力運用能力外，更罕見以具嚇阻力的方式宣傳戰演訓任務，展現堅實防衛決心。正義操演全程可見美方人員在場觀摩，穿著便服低調現身，透過翻譯與國軍互動密切。陸軍司令部表示，本次操演特別導入實戰化設計，以除役裝甲車作為射擊目標，模擬敵軍登陸行動，透過高擬真情境，使官兵在接戰過程中更貼近未來戰場實況；相關射擊畫面具體呈現國軍精準火力與聯合作戰能力，傳達「有能力、也有決心」捍衛國家安全的明確訊息。陸軍司令部指出，戰演訓不僅是內部戰力驗證，更是傳達毫不動搖的防衛意志；透過真實訓練成果，讓國人了解國軍備戰狀況，同時向潛在威脅釋放清晰嚇阻訊號。強調國軍以守護家園為使命，任何企圖侵犯中華民國領土主權、危害人民安全的行徑，都將面對堅強防衛力量的反制。陸軍司令部強調，未來將持續精進實戰化訓練內涵，適切展現戰演訓成果，強化全民對國防的信心，並以「實力即和平」為核心理念，建構可信賴的防衛能量與嚇阻態勢。正義操演全程可見美方人員在場觀摩，穿著便服低調現身，國防部長顧立雄今（25）日受訪表示，台美之間一直有在進行緊密的交流，有關細節的部分或者是個別操演有出現，他沒有辦法做任何進一步的評論。