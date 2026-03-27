2026 櫻花季迎來赴日旅遊高峰，但你的一個「生活小習慣」，竟可能驚動整棟飯店？日本知名連鎖飯店 Super Hotel 過去曾分享住房秘辛，提醒旅客在飯店浴室洗澡時，千萬別做「這一動作」，否則極可能觸發感測器導致警報大響。此外，飯店也同步公開退房時的 5 大隱藏地雷，提醒旅客別讓「體貼」反而變成房務員的負擔。

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洗澡別開門！一噴蒸氣恐引發「全棟大亂」

許多旅客擔心浴室狹窄悶熱，習慣在淋浴或泡澡時將浴室門打開一條縫透氣。然而，日本飯店對火災預防極為嚴謹，走廊與房內多裝有靈敏的煙霧／熱度感測器

飯店業者警告，當大量水蒸氣從浴室湧入房間，極易被誤判為「火災煙霧」，進而觸發全棟火災警報。屆時不僅整層樓旅客可能被迫撤離，住客還得面臨因誤報產生的後續行政責任，甚至賠償風險。

▲日本飯店多採「一體式浴室」設計，空間密閉使蒸氣濃度極高，洗澡時開門易誤發警報。（示意圖／取自photoAC）
▲日本飯店多採「一體式浴室」設計，空間密閉使蒸氣濃度極高，洗澡時開門易誤發警報。（示意圖／取自photoAC）
飯店退房「5 大隱藏地雷」：你踩過幾個？

除了浴室門的危機，飯店也分享了旅客退房時最常踩到的 5 個細節地雷：

地雷一：毛巾疊得太整齊
許多人為了展現禮貌會將用過的毛巾摺好。其實這會讓房務員難以判斷是否使用過，建議集中掛在浴缸邊緣最體貼。

地雷二：毛巾丟在地板
雖然這在歐美以及部分台灣飯店代表「請更換」，但在日本飯店，將濕毛巾丟在地毯上會導致發霉與異味，浴缸邊緣依然是最佳擺放處。

地雷三：浴簾放在浴缸外
洗澡時若將浴簾垂放在浴缸外側，水花會順著簾子流到地毯。切記要將浴簾收入浴缸內側，避免地板淹水。

地雷四：垃圾不丟垃圾桶
沒進桶內的物品常被房務員當作「重要遺留物」而暫時託管。建議全數投入垃圾桶，若桶子滿了，可倒掉瓶內液體後整齊擺在桶旁。

地雷五：公物未歸位
吹風機、遙控器、飯店浴袍應放回原位。若隨意亂塞，房務員清點時若誤認遺失，可能會聯絡住客確認，造成雙方困擾。

💡 日本住宿禮儀：正確做法 vs 常見誤區

項目 常見誤區 正確做法 (房務員謝到爆)
洗澡通風 打開浴室門 (恐響全棟警報) 關緊門，開啟排風機
退房毛巾 疊整齊或丟地板 集中掛在浴缸邊緣
浴簾位置 放在浴缸外側 務必垂放在浴缸內側
垃圾處理 堆在桌上或角落 投入垃圾桶或放在桶旁
行李與時間 遲到不聯絡飯店 若遲到 1 小時以上應主動致電

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