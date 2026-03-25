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國民黨高雄市長參選人柯志恩24日喊出市府及議會遷往205兵工廠，民進黨立委許智傑今（25）日透過社群平台表示，205兵工廠在遷移座談會即提出這邊要從事經貿發展的遠見和可行性，並提出若高值化土地只拿來蓋市府和議會是否過於浪費?也間接阻礙亞灣區未來的飛躍動能。建議現在衛武營的10公頃保留地具有交通地利之便，即可規劃打造藝術森林市政廳。許智傑指出，亞灣區蓬勃發展，205兵工廠腹地是未來高雄打造智慧經貿的國際樞紐，更將可已成為未來高雄的經貿新都心！且高雄未來將轉型成AI首都，且205兵工廠占地57公頃面積，當時他在205兵工廠討論遷移時就提出了要從事經貿發展的遠見，現階段這裡更非常適合未來高雄朝向5G AIoT的相關發展、也是跨國企業之後可能進駐的大誘因，如果只拿來蓋市府和議會是否過於浪費?也間接阻礙亞灣區未來的飛躍動能。許智傑認為，其實市府及議會最好的地點選擇就在衛武營，不僅議會不用遷移重蓋，對面衛武營的10公頃保留地已經可以做為新市府預定地，打造藝術森林市政廳。且近鄰捷運、國道，不管是要串聯高雄各地交通都方便。再來旁邊就是47公頃衛武營公園加上即將開幕的三井lalaport，形成藝文市政商業聚落。許智傑強調，與其花費經費在高值化的土地上，抹煞未來國際大廠可能進駐的機會，斷送亞灣發展智慧科技的可能，衛武營旁的10公頃保留地具有交通、地利之便，才是更好的選擇！