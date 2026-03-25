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近日在社群平台上，一張中國已故領導人毛澤東的「紅色原味內褲」文物照瘋傳，事實上，這一文物目前存放在中國湖南韶山的「毛澤東故居」紀念館已相當多年，中國媒體過去也曾揭密為何毛澤東如此熱愛這條紅色短褲。社群平台Threads到X，許多網友在討論一條「紅色原味內褲」，甚至在土耳其和越南都有部分媒體社群貼出這張照片，一度有網友質疑是否是AI改圖。事實上，這條內褲確實存在，目前陳列在中國湖南韶山的「毛澤東故居」紀念館，除了這條紅色內褲之外，韶山毛澤東故居紀念館館藏文物、文獻、資料60000餘件，其中毛澤東晚年生活文物6000餘件，中媒長沙晚報在2012年曾提到，紀念館挑選了100件毛主席晚年曾穿過的衣物進行清洗修復，這些衣物主要是棉麻、絲等材質的大衣、睡衣和毛衣等。至於為何毛澤東會有這條紅色內褲？中媒三湘都市報在2010年曾揭露，館藏文物中有兩條游泳褲，一條是白色的，而另一條就是這件玫瑰紅。且毛澤東對這條玫瑰紅的泳褲喜愛有加。81歲的他就是穿著這條泳褲，在冬天的長沙完成了一生中最後一次游泳。此外，館藏的毛澤東遺物事典曾稱，毛澤東晚年偏愛紅色，特別是玫瑰紅，地毯，沙發，窗簾等都喜好玫瑰紅的。在毛澤東身邊工作過的的衛士周福明曾宣稱，當時長沙下雪，湖南省體育局院內的有游泳池池水不是恆溫，毛澤東的身體又不是很好，大家都不建議他遊，他卻執意要遊。不過，《毛澤東私人醫生回憶錄》中曾記載，毛澤東御醫李志綏敘述毛澤東私生活混亂，跟多名年輕女性有性關係，並染上男性滴蟲病且傳染多人。