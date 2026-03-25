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國民黨新竹縣長黨內初選民調今（25）日起連續3天正式啟動，參選人之一、藍委徐欣瑩陸、空戰齊發，展開最後衝刺。國民黨立委已連日輪番到新竹縣為徐欣瑩助陣拜票，昨有藍委王育敏、羅智強風雨相挺，今日由藍委涂權吉陪同到湖口市場掃街，及黨團書記長林沛祥、藍委游顥、顏寬恒陪同至北埔、峨眉、寶山進行車隊掃街，把握最後3天，最大化催出支持者票源。王育敏不畏風雨，昨穿上雨衣陪同欣瑩車隊掃街，包括關西、新埔、芎林、橫山，沿路獲民眾揮手加油、用力比讚。晚上由羅智強、邱鎮軍接力相挺。羅智強說，雖然風很大但心很暖，向鄉親懇託，徐欣瑩有理工專業，有服務政績，有為鄉親打拼謀福利的能力，要大家力挺有情有義，孝順正直的徐欣瑩。今日由桃園市楊梅立委、同為客家子弟的涂權吉陪同徐欣瑩掃街拜託，他高度肯定徐欣瑩問政專業又是理工博士，是新竹縣乃至台灣不可多得的人才，國民黨立委們傾全黨之力，力挺最優質的徐欣瑩；他說，徐欣瑩未來擔任縣長，也會攜手周遭縣市打造北北基桃竹生活圈以及桃竹竹苗大矽谷計劃，所以拜託大家今晚開始3天，接到電話民調請唯一支持徐欣瑩。徐欣瑩表示，感謝許多藍委從上周開始，為她來新竹縣輪番助陣，更感謝立院黨團的全力支持以及涂權吉上午陪同掃街，未來若勝選，新竹縣的發展將會有立法院當作最強後盾，尋求更美好的發展。徐欣瑩也強調未來將透過「雙AI願景」，用科技的腦以及有愛的心，打造AI智慧政府以及長壽又健康的「長健之鄉」，提出敬老愛心卡從500元加碼提高到1000元、讓中小學生實現「人人有平板」接受AI教育薰陶等智慧治理與優化教育政見，邀請縣民今晚開始守住電話、唯一支持徐欣瑩，共同守護新竹縣陽光政治和未來10年發展。同時，徐欣瑩今天也發布「國會大團結、懇請顧電話」催票影片，影片中有20多位國民黨立委為徐欣瑩站台，高喊「新竹縣的未來有最堅強的立委做後盾」、「新竹大團結、唯一支持徐欣瑩」，展現國民黨團全黨力挺徐欣瑩擔任新竹縣長的強大氣勢。