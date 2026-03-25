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由台灣工具機暨零組件工業同業公會主辦的「2026 TMTS 台灣國際工具機展」，今(25)日起至28日於台中國際會展中心盛大登場。本次展覽共集結400 家頂尖廠商、橫跨1,800個攤位，不僅是該展睽違8年後重返台中水湳地區，更具備「首展」指標意義，它是台中國際會展中心正式啟用後的首場大型專業貿易展。今日開幕典禮上，台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，與工具機公會理事長陳紳騰共同見證這場產業盛事。鄭照新致詞時強調，這不僅是一場展覽的回歸，更象徵著台中精密機械產業進入「前店後廠」整合的新紀元。鄭照新指出，近年來全球工具機產業面臨多重夾擊，從疫情後的供應鏈重組、地緣政治引發的國際戰事，到匯率劇烈波動。特別是美國關稅政策的頻繁變動，對於以出口為導向的台灣工具機產業帶來極大的不確定性。由於美國是我國工具機的核心市場，關稅差異直接牽動台灣企業在國際上的價格競爭力。他強調，此次 TMTS 重返台中，正好提供一個強大的抗壓平台，讓業者在逆境中展現台灣製造（MIT）的韌性，透過智慧化與綠能轉型來對抗外部經貿衝擊。台中作為全球精密機械製造重鎮，擁有全球密度最高的工具機、手工具、自行車及航太產業聚落。台中國際會展中心的落成，補齊了產業鏈最後一塊拼圖。透過會展中心作為「前店」，緊鄰的工業區與科學園區作為「後廠」，全球買主可以在展場觀完展後，隨即前往附近的工廠進行深度考察並直接下單。為確保首展順利，台中市政府經發局全面啟動「獎勵會展計畫」，整合跨局處資源。交通方面，特別規劃捷運文華高中站至會展中心的「接駁巡迴公車」，強化捷運綠線與展場的動線連結。此外，市府更將「城市行銷」融入經貿交流，媒合台中市糕餅公會及好禮協會，將「台中十大伴手禮」贈予重要國際貴賓，並在展場設置伴手禮推廣專區。經發局指出，台中國際會展中心今年已預約超過 50 檔大型展覽及 300 場會議，隨著未來二期工程的推動，台中將穩坐國際會展城市與精密機械門戶的龍頭地位。