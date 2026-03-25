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▲BTS發行新專輯《ARIRANG》並以此名義在光化門廣場舉辦免費回歸演唱會，Netflix直播吸引1840萬人觀看。（圖／Netflix）

韓國天團BTS（防彈少年團）日前在首爾光化門廣場舉行免費回歸演出《BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG》，不僅是成員們睽違4年全員合體，更透過Netflix向全球同步直播，這場活動在播出當下與上線後24小時內，吸引高達1840萬人收看，驚人成績證明了BTS的全球號召力。根據《朝鮮日報》報導，Netflix公布BTS演唱會收視資料，《BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG》免費演唱會在播出的24小時內，迅速累計超過1840萬人觀看，不僅如此，還在日本、韓國、台灣等24個國家衝上冠軍，另外也衝進80個國家的收視排行榜前十名，可見BTS的超強粉絲黏著性。雖然創下了超多人同時線上觀看的紀錄，不過在線下卻引起了許多罵聲，因為官方原先預估吸引26萬人到場，政府因此全面升級維安規格，警力從6500人追加至1萬5000人，封路、搜身等安檢措施更是引發大量民怨，甚至有要結婚的新人婚禮差一些辦不成，然而現場卻只來了4萬2000人，讓許多民眾怒罵「小題大作。」針對BTS封路惹出民怨一事，經紀公司HYBE發聲明致歉，「向光化門一代的民眾、附近商家、上班族、觀光客道歉並感謝大家」，HYBE表示因為這是全世界都矚目的舞台，所以必須要確保安全，「影響到經過光化門的各位、與個人珍貴行程與日常的這一點，真的非常不好意思。因為大家寬容的理解與體諒，才能製造這麼有意義的時間。」