中央氣象署預報員劉沛騰表示，明（26）日白天回溫，各地多雲到晴，周五（3月27日）鋒面通過，北部、東部降雨機率提高。周六至下周一（3月28日至3月30日）天氣轉穩、氣溫逐日回升。下周二、三（3月31日至4月1日）將有結構完整鋒面襲台，為近期降雨最明顯時段，清明連假受鋒面或華南雲系影響，降雨機率也偏高。
明天天氣穩定 北部早晚偏涼
劉沛騰指出，東北季風僅影響到明天清晨，各地低溫18至22度，白天氣溫回升，北部、宜花23至26度，中南部、台東仍有27至31度，東半部有局部短暫陣雨，基隆北海岸及恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴。
周五雨區擴大 周六後逐日回暖
劉沛騰說明，周五有新一波鋒面快速通過，整體水氣較多，北部、東半部、恆春半島都有局部短暫陣雨，中部則有零星短暫陣雨；周六至下週一天氣回歸穩定，全台都是多雲到晴為主，僅東部有些降雨機率，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其它地區早晚較涼，各地低溫17至21度，高溫在北部、宜花21至25度，中南部、台東26至31度，周日、下周一回暖，台灣各地白天都有27至32度的高溫。
下周鋒面雨炸全台 清明連假天氣出爐
劉沛騰提醒，下周二、下周三預計是近期雨下最多的時段，屆時有一波結構較完整的鋒面襲台，降雨範圍遍佈中部以北、東半部，全天都有短暫陣雨，中南部山區也會有局部短暫陣雨。
針對清明連假天氣，劉沛騰則補充，由於屬於較長期的預報，不確定性大，但可以確定的是，清明連假相較於本周，可能會受到鋒面或華南雲系的影響，整體呈現降雨機率較高的環境，民眾務必特別留意最新天氣動態。
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉沛騰指出，東北季風僅影響到明天清晨，各地低溫18至22度，白天氣溫回升，北部、宜花23至26度，中南部、台東仍有27至31度，東半部有局部短暫陣雨，基隆北海岸及恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴。
劉沛騰說明，周五有新一波鋒面快速通過，整體水氣較多，北部、東半部、恆春半島都有局部短暫陣雨，中部則有零星短暫陣雨；周六至下週一天氣回歸穩定，全台都是多雲到晴為主，僅東部有些降雨機率，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，周六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其它地區早晚較涼，各地低溫17至21度，高溫在北部、宜花21至25度，中南部、台東26至31度，周日、下周一回暖，台灣各地白天都有27至32度的高溫。
劉沛騰提醒，下周二、下周三預計是近期雨下最多的時段，屆時有一波結構較完整的鋒面襲台，降雨範圍遍佈中部以北、東半部，全天都有短暫陣雨，中南部山區也會有局部短暫陣雨。
針對清明連假天氣，劉沛騰則補充，由於屬於較長期的預報，不確定性大，但可以確定的是，清明連假相較於本周，可能會受到鋒面或華南雲系的影響，整體呈現降雨機率較高的環境，民眾務必特別留意最新天氣動態。