美國大學生正在享受春假，有電視台去佛羅里達海灘訪問海灘上的學生，結果這些遊客似乎對世界大事一無所知，被問到怎麼看美國以色列聯手擊斃伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）時，許多受訪者根本不知道哈米尼是誰，還有人說「我知道羅禮士（Chuck Norris）剛去世，我很震驚」。而被問到美國目前最迫切的問題時，有人回答「最迫切的問題就是我下一件比基尼要穿啥？」
福斯新聞時事節目「傑西沃特斯黃金時段（Jesse Watters Primetime）」近日派出特派員前往佛羅里達海灘進行訪問，詢問那些正在海灘上度假的遊客各類問題，結果得到的回覆讓人啼笑皆非。
《紐約郵報》報導擷取了一些最「愚蠢」的問答片段，記者問說「美國現在面臨最迫切的問題是什麼？」一位穿著黑色比基尼的女子茫然地回答「我接下來要穿哪件比基尼呢？」旁邊另一位同樣穿著比基尼的女子則說「在沙灘上曬日光浴，那是我現在生活中最重要的事」。
而被問到「川普最近在做什麼？」時，有人回答「我們和伊拉克開戰了，這太瘋狂了」，還有人說「美國灣，我上次關注新聞時聽到這個」。
而被問到對於美以聯手擊斃伊朗前最高領袖哈米尼的看法，大部分人的反應都是「哈米尼是誰？」、「從來沒聽過這名字」。還有人說，「我不知道，我昨天才聽說羅禮士去世了，對我來說這更震驚」。被問到對於委內瑞拉正在發生的事情了解多少時，有人回答「那是不是在西班牙？」
還有人透過鏡頭對媽媽道歉，「如果妳看到電視的話，對不起，媽媽，但我幾乎每天都喝得酩酊大醉」。
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《紐約郵報》報導擷取了一些最「愚蠢」的問答片段，記者問說「美國現在面臨最迫切的問題是什麼？」一位穿著黑色比基尼的女子茫然地回答「我接下來要穿哪件比基尼呢？」旁邊另一位同樣穿著比基尼的女子則說「在沙灘上曬日光浴，那是我現在生活中最重要的事」。
而被問到「川普最近在做什麼？」時，有人回答「我們和伊拉克開戰了，這太瘋狂了」，還有人說「美國灣，我上次關注新聞時聽到這個」。
而被問到對於美以聯手擊斃伊朗前最高領袖哈米尼的看法，大部分人的反應都是「哈米尼是誰？」、「從來沒聽過這名字」。還有人說，「我不知道，我昨天才聽說羅禮士去世了，對我來說這更震驚」。被問到對於委內瑞拉正在發生的事情了解多少時，有人回答「那是不是在西班牙？」
還有人透過鏡頭對媽媽道歉，「如果妳看到電視的話，對不起，媽媽，但我幾乎每天都喝得酩酊大醉」。