配合北台灣指標性建設「淡江大橋」即將於5月12日通車，公路局北區公路新建工程分局舉辦的「淡江大橋通車系列攝影暨繪畫比賽」，繼第一階段徵件進入最後倒數，將於3月31日截止之後，第二階段攝影比賽也將於4月1日展開，新工北歡迎愛好攝影及繪畫的創作者，共同用作品記錄這座國際級地標的誕生。
新工北表示，「淡江大橋」橋體逐步成形，已成為淡水與八里一帶最壯觀的景觀焦點。為記錄這座國際級地標的誕生，第一階段的「淡江大橋通車系列攝影暨繪畫比賽」已進入最後倒數，將於3月31日截止，尚未投稿民眾請把握最後機會。
新工北強調，第一階段徵件重點在於呈現通車前的橋梁樣貌與周邊景觀，包含施工期間紀錄、橋體線條、光影變化及與環境互動畫面，皆為獵取題材。活動不限年齡與職業，歡迎民眾以多元視角參與創作，爭取豐厚獎金！
隨著淡江大橋預計於5月12日正式通車，後續第二階段攝影比賽也將於4月1日展開，民眾可用鏡頭記錄通車後的嶄新景象。歡迎熱愛攝影者，用攝影技術一起來紀錄台灣的驕傲，用一張張照片來感動全世界。
新工北表示，不論是以相機或手機拍下淡水河畔夕陽映照橋體的瞬間，或透過畫筆描繪橋梁結構之美，只要與淡江大橋相關的攝影或繪畫作品，皆有機會參賽並奪得獎金。期盼透過本次活動，匯集不同創作者的觀點，為淡江大橋留下從建設到通車的重要影像紀錄，也讓更多人參與公共建設的歷史時刻。
攝影與繪畫徵件活動完整資訊、報名方式與獎項內容，請至「獎金獵人」活動網站查詢： https://tamkangbridgeppcontest.bhuntr.com/tw/home/
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新工北強調，第一階段徵件重點在於呈現通車前的橋梁樣貌與周邊景觀，包含施工期間紀錄、橋體線條、光影變化及與環境互動畫面，皆為獵取題材。活動不限年齡與職業，歡迎民眾以多元視角參與創作，爭取豐厚獎金！
隨著淡江大橋預計於5月12日正式通車，後續第二階段攝影比賽也將於4月1日展開，民眾可用鏡頭記錄通車後的嶄新景象。歡迎熱愛攝影者，用攝影技術一起來紀錄台灣的驕傲，用一張張照片來感動全世界。
新工北表示，不論是以相機或手機拍下淡水河畔夕陽映照橋體的瞬間，或透過畫筆描繪橋梁結構之美，只要與淡江大橋相關的攝影或繪畫作品，皆有機會參賽並奪得獎金。期盼透過本次活動，匯集不同創作者的觀點，為淡江大橋留下從建設到通車的重要影像紀錄，也讓更多人參與公共建設的歷史時刻。
攝影與繪畫徵件活動完整資訊、報名方式與獎項內容，請至「獎金獵人」活動網站查詢： https://tamkangbridgeppcontest.bhuntr.com/tw/home/