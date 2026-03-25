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LINE行事曆iPhone也開放使用了！先到APP商店更新LINE

因此如果想要使用「LINE行事曆」的話，首先要先到APP商店把LINE更新到最新版本，否則還是無法使用該功能哦！

▲iPhone想要使用LINE行事曆功能，請先到APP商店更新最新版的LINE才能使用哦！（圖/APP Store）

實測LINE行事曆功能太實用！超簡單步驟一次看

一、不管安卓還是iPhone，都先到APP商店更新LINE到最新版本。

▲找到任一個聊天室打開，右上角找到一個日曆的圖案點入，就可以設定行事曆行程啦！（圖/記者張嘉哲合成）

在右上角找到「日曆」的圖案，如果沒有看到日曆請點最右邊三條線