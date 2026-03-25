LINE日前除了推出訂閱制之外，也大幅度更新免費用戶許多功能，其中最受矚目的就是「行事曆」新功能，原本是開放安卓先行測試，如今iPhone也跟上囉！《NOWNEWS》記者親自實測使用，不管是個人群組還是跟朋友的群組，使用起來真的超級方便，以後各種約會、飯局、重要事蹟完全都不會再忘記。本文就教你怎麼設定LINE行事曆，趕快動手打開使用吧！
LINE行事曆iPhone也開放使用了！先到APP商店更新LINE
LINE官方原本是在18日公布最新「LINE行事曆」的功能，但是僅先開放安卓用戶，而記者今（25）日發現只要把LINE更新到最新版本之後，iPhone的用戶也能夠使用該功能，由於多數人的手機避免容量爆掉，都沒有設定APP要更新到最新版，因此如果想要使用「LINE行事曆」的話，首先要先到APP商店把LINE更新到最新版本，否則還是無法使用該功能哦！
實測LINE行事曆功能太實用！超簡單步驟一次看
記者實測使用之後發現這項功能真的很實用，如果是有個人群組的用戶，可以在自己的群組設定「個人行事曆」，行程要發生前最快1小時也會跳出提醒，且隱密性非常高，只有自己能看到；如果是親友群組，則是可以設定共同行事曆，群組成員都可以一起編輯行事曆，類似現在APP「TimeTree」的概念，直接整組搬到LINE上面實現，加上能即時傳送對話又有提醒功能，對於親友、伴侶的約會、飯局行程、掌握行蹤都非常方便。以下是操作簡單步驟一次看：
一、不管安卓還是iPhone，都先到APP商店更新LINE到最新版本。
二、打開任何一個聊天室、群組，在右上角找到「日曆」的圖案，如果沒有看到日曆請點最右邊三條線，往下看就會看到「行事曆」的圖案。
三、點進去後就能直接點選想要增加行程的日期、要不要事前提醒、邀請對象等，行事曆就設置完成。
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LINE官方原本是在18日公布最新「LINE行事曆」的功能，但是僅先開放安卓用戶，而記者今（25）日發現只要把LINE更新到最新版本之後，iPhone的用戶也能夠使用該功能，由於多數人的手機避免容量爆掉，都沒有設定APP要更新到最新版，因此如果想要使用「LINE行事曆」的話，首先要先到APP商店把LINE更新到最新版本，否則還是無法使用該功能哦！
記者實測使用之後發現這項功能真的很實用，如果是有個人群組的用戶，可以在自己的群組設定「個人行事曆」，行程要發生前最快1小時也會跳出提醒，且隱密性非常高，只有自己能看到；如果是親友群組，則是可以設定共同行事曆，群組成員都可以一起編輯行事曆，類似現在APP「TimeTree」的概念，直接整組搬到LINE上面實現，加上能即時傳送對話又有提醒功能，對於親友、伴侶的約會、飯局行程、掌握行蹤都非常方便。以下是操作簡單步驟一次看：
一、不管安卓還是iPhone，都先到APP商店更新LINE到最新版本。
三、點進去後就能直接點選想要增加行程的日期、要不要事前提醒、邀請對象等，行事曆就設置完成。