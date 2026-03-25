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▲日本奈良公園的奈良鹿，近期被發現翻山越嶺跑到大阪府、大阪市，甚至在住宅區出沒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

日本大阪市區近期多次被目擊有鹿出沒，甚至在住宅區附近都被目擊，疑似是從奈良公園翻山越嶺，跑到大阪。但對於大阪府、大阪市要求安置野生鹿群，奈良縣回應，無法接受鹿隻回流。據關西電視台、朝日放送等日媒報導，大阪府市區近期接連有野生鹿隻出沒，包括大阪市都島區舊淀川沿岸一處距離鬧區僅約2公里的公園。東大阪市石切地區也出現目擊鹿的事件。關西電視台本月中旬調查，JR奈良站以西2公里的住宅區，有兩頭鹿在空地出沒。距離奈良公園超過10公里的奈良市帝塚山地區，住宅區也有6頭鹿在車道亂晃。因為這些鹿的鹿角都有人為修剪痕跡，被懷疑是從奈良公園跑出來。負責保護與管理奈良公園鹿群的「奈良鹿愛護會」，副會長中西康博分析，這些鹿隻先前是待在奈良公園沒錯，奈良公園對鹿而言是最安全的地方，基本上不會有鹿自願離開，但現在草地狀況和橡實數量已經不足以提供食物給鹿群，因此被排擠的鹿就增加了。愛護會曾統計，2025年奈良公園的鹿多達1465頭，創下新高，比2024年多出140頭。主要原因是遊客量回升，還會拿鹿餅及其他食物餵食，使餓死的鹿減少許多。中西康博坦言，鹿跑到很遠的地方就超出愛護會的管轄範圍，但這些鹿是天然紀念物，儘管在奈良市內，沒有許可的狀況下也不能隨意保護或管理。對於大阪府、大阪市要求把鹿隻安置回奈良，奈良縣知事山下誠今召開記者會回應，雖然鹿極具指標性，但基於法律與行政實務，奈良公園的鹿群被指定為國家「天然紀念物」，管理受《文化財保護法》嚴格限制，奈良縣無法照單全收。山下也直言，日本目前也沒有「在某縣捕獲野生動物後，放生到另一縣」的前例，鹿隻若沒有對當地農林業或人身安全造成威脅，跨縣放生的處理方式無法獲得日本國民和縣民的理解，「我們必須思考如何管理鹿群數量，這才是問題的核心。」