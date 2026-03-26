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大同集團旗下專業智慧能源服務商大同智能，拿下國合會再生能源建置案，在成功完成平洋友邦三國的太陽能、儲能系統建置後，將在執行聖克里斯多福及尼維斯光儲智慧微電網系統建置案。同時，大同智能也被身兼協助優化該國再生能源躉售制度的任務，以台灣電業交易的成功經驗輸出友邦。大同智能憑藉完成帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等三國太陽能、儲能系統建置且已成功併網運作的實戰經驗，拿下財團法人國際合作發展基金會，聖克里斯多福及尼維斯光儲智慧微電網系統建置案，將以專精的智慧能源技術協助邦交國建置智慧微電網。該案場址位於國營電力公司，是該國第一個微電網系統，大同智能提供一站式服務與管理，將設置102.9kWp光電容量與100kW/261kWh儲能系統，整體採用智慧微電網架構，結合太陽能、儲能、既有柴油發電機，並加入EMS能源管理系統，具備AI智慧調度與孤島運轉能力，即使在電網中斷的狀況下也能穩定供電，全案預計2027年底完工。大同智能太陽能案場開發量2025年年成長達10%，尤其專注於屋頂型太陽能案，將積極爭取經濟部能源署國有建物推動太陽光電發電設備承作營運商資格，搶占未來開發國有建物屋頂太陽能電廠商機，拓展綠電銷售業務。