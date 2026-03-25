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離岸風電潛力場址的允能風場受到廠商、疫情等因素延宕近3年，最終在去年3月完工。然而，國民黨立委頻頻認為，經濟部當時確保該風場穩賺不賠，未針對廠商違規事項進行裁罰及用較低的「迴避成本」電價收購，涉及圖利。經濟部澄清，針對允能風場股權變更已於 2023 年進行行政裁罰，沒收 3.5 億元履約保證金，並無立委所稱「故意隱匿或少罰」。位於雲林外海，擁有80支風機、裝置容量達640MW的允能風場去年3月完成併網發電，每年可供達到 24 億度電，供應60 萬戶台灣家庭。但按照原本行政契約，理應在2020年、2021年完工，但中間遇到疫情、俄烏戰爭、滑樁及開發商變更等事故頻頻延宕。楊瓊瓔今日指出，允能風場是遴選風場，20年的躉購合約電價平均為新台幣5.8元／度，但2020年完工出現延宕，更在2021年違法釋股，當時的達德（wpd）以破產為由，要求將持股從100% 降至25% ，直接違反了經濟部規定的「開發商釋股不得低於50%」鐵律。2023年又逕自在海外完成交易，將所有剩餘股權賣給美國全球基礎建設合夥公司（GIP） 基金，再次違規。允能風場開發持續延宕，經濟部2024年至2026年：應罰未罰，涉及公務員圖利納稅人血汗錢411億元罰金消失，要求經濟部說明，為什麼沒有在違法釋股開罰，也沒有依照應改以2.13元／度的「迴避成本」躉購，作為允能風場履約保證金扣光的處罰。龔明鑫表示，自己當時並不在經濟部，承諾將會進一步釐清該案的進度。能源署傍晚回應，2021 年允能風場的大股東達德能源因疫情導致施工延宕、成本無限倍增，而瀕臨破產邊緣。當時經濟部考量疫情發生的確為「不可抗力」因素，且允能風場已於施工中，若變成爛尾風場，恐造成政府和風場面臨雙輸局面，在聽取各方意見後，經濟部召開審查委員會後通過有條件的股權變更、新增法商道達爾公司（Total）為股東。最終經濟部在提高懲罰的前提下，有條件同意允能風場進行變更。第一，若在此次的財務重組過程中，若允能風場所提供資料有虛偽不實、誇大或隱匿等情形，該公司除需面臨 19.2 億的懲罰性高額違約金外，還要面臨 5 年的購電處罰，將躉購費率降低至迴避成本；若情節更重大，能源署可取消或撤銷該公司的發電業執照。第二，承諾不再釋出股權︰為避免允能風場不斷變更股東，若在新增道達爾公司後又進行股東變更，能源署則將沒收其保證金 3.5 億元。能源署表示，2022 年因允能風場大股東達德能源全球財務策略進行調整、出售該公司全球離岸風電事業給GIP。審查委員會認為該案已從嚴解釋來執行，但仍認定違反 2021 年「不再釋出股權」的承諾，故能源署於 2023 年沒收其保證金 3.5 億元。而根據計算，19.2億元履約保證金扣除3.5 億元尚未將履約保證金扣除完畢，自然就未進入「迴避成本」收購的下一步懲罰機制。