我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨北市議員第一波初選登記今(25)日截止，藍委羅智強辦公室前主任、國民黨青年部前主任陳冠安，登記參選台北市內湖、南港區市議員，並邀請立委羅智強站台助陣，為陳冠安與同黨戰友李明璇加油打氣。陳冠安說，他投入選戰半年，走壞兩雙鞋，今天55萬初選保證金跟登記費是天價，直到最後一刻籌齊借到參選費用。陳冠安今上午10時和李明璇在羅智強陪同下到北市黨部登記參選，他說投入選戰半年來，他靠著雙腳走過800公里的路，累計超過130萬步，過程中甚至走壞了兩雙鞋、腳踝扭傷多次。由於資源匱乏，他至今未掛出一面看板，全靠親手投遞5萬份文宣及10萬包面紙與選民接觸，手部也因此時常佈滿被信箱與紙張割傷的傷痕。針對高達55萬元的初選保證金與登記費，陳冠安直言這對節省度日的新人來說是「天價」。他透露，之所以分兩天完成領表與登記，正是因為直到最後一刻才籌齊借到參選費用。所幸因港湖區僅他一名新人登記，確定免除民調初選，為他省下一筆負擔。陳冠安引用英國首相邱吉爾的名言，強調「年輕人別無所有，唯有熱血與汗水，我會戰鬥到底！」。他表示，雖然距離正式選戰還有八個月，但他會繼續秉持「天道酬勤」的信念。沒有資源，就繼續以勤走基層的方式，證明「勤走也能出頭天」，力拚為國民黨在港湖區奪下關鍵一席。羅智強說，從政必須兼具「義氣」與「戰力」，而陳冠安與李明璇正是這樣的典範。羅智強提到，冠安過去擔任青年部主任，還有很多政治人物的幕僚，也曾擔任他的辦公室主任，有豐富的歷練，更有勇氣和毅力，完全承襲他過去百萬步的精神，用一步一腳印的誠意感動基層。羅智強盛讚，陳冠安面對民進黨國家機器，即便遭到司法手段對待仍無畏無懼，展現出國民黨新生代該有的韌性與風骨。羅智強表示，國家與人民需要敢言、敢戰的人才，希望支持者能讓「強團隊」再添一席，讓優秀的年輕人進入議會。