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▲位於曼谷拍那空區的知名花市Pak Khlong花市，近期湧入大量Z世代年輕人，專程前來挑選鮮花作為拍照配件或穿搭點綴。（圖／翻攝自臉書）

泰國年輕世代近期掀起一股全新風潮，就是在街頭手持蓮花拍照。這種拿著傳統花卉並擺拍的風潮，讓街頭打卡多了幾分東方韻味與個人風格。綜合泰國媒體報導，位於曼谷拍那空區的知名花市Pak Khlong花市，近期湧入大量Z世代年輕人，專程前來挑選鮮花作為拍照配件或穿搭點綴，現場氣氛熱絡。過去社群平台流行的花卉風格，多以韓系清新為主，像是鬱金香與向日葵等明亮花材最受青睞。然而近期趨勢明顯轉變，象徵意涵更深的「蓮花」迅速竄紅，成為新一代最愛。專家分析蓮花所代表的純淨、寧靜與內在修養，正好呼應年輕世代對文化深度與精神層面的追求，也讓拍照不再只是視覺呈現，而多了一層自我表達。另外，由於韓團BLACKPINK成員Lisa過去在完成泰國演唱會後，曾帶著母親前往家鄉曼谷知名花市Pak Khlong花市選購鮮花，過程中被粉絲捕捉到手抱大束花束的畫面，迅速在社群平台瘋傳，因此許多粉絲也紛紛效仿。大批粉絲紛紛前往花市「朝聖」，模仿Lisa買花、拍照打卡，讓原本就熱鬧的市場人氣再度飆升，形成一股現象級跟風潮。當地媒體實地走訪發現，不少攤商明顯感受到人潮增加，顧客多半是年輕族群，專程前來購買花束並重現偶像同款場景，現場氣氛熱絡。此外，這股風潮也展現Z世代的創意，他們將與泰國佛教文化密切相關的蓮花，轉化為時尚元素，打造出柔和且帶有藝術感的影像風格，與以往明亮活潑的花卉拍攝形成強烈對比。不少人選購花束後，會前往附近的拉瑪一世紀念橋拍照打卡，以湄南河為背景，營造自然隨性的生活感畫面。這股融合傳統與潮流的風格，正持續在社群平台擴散，成為泰國街頭最吸睛的新日常。