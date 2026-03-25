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面對中東衝突外溢效應持續擴大，馬來西亞政府迅速出手，強調將以多項策略穩住經濟基本盤，降低外部風險帶來的衝擊。馬來西亞首相安華·易卜拉欣表示，政府將立即推動一系列積極且全面的措施，以確保國家在動盪的國際環境中，仍能維持經濟韌性與穩定發展。他指出，相關決策是在當天召開的國家經濟行動理事會會議中拍板定案。會中同時檢視了當前地緣政治變化、全球經濟壓力，以及中東衝突可能對馬來西亞經濟與國家安全帶來的影響。在能源方面，政府將加強供應穩定性與安全性，包括推動能源來源多元化，並積極尋找替代運輸路線，以降低對荷莫茲海峽等高風險航道的依賴。安華強調，面對外部不確定性，政府需提前部署，確保供應鏈不中斷，同時維持國內市場運作順暢，避免衝擊民生與企業發展。隨著全球局勢持續變動，馬來西亞此舉被視為提前築起防線的重要一步。分析認為，未來各國如何分散風險、強化經濟韌性，將成為應對國際動盪的關鍵課題。