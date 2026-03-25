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▲辛曉琪（如圖）最近不小心在街上撞到停在路邊的機車，讓美腿掛彩。（圖／記者吳翊緁攝影）

備戰如養胎！路邊被機車刮到美腿掛彩

佛系女星日常 無痛實行168 + 超慢跑

▲辛曉琪（如圖）每天必吃一顆水煮蛋，且傍晚六點過後就不再吃東西，直到隔天十點，讓她無痛完成168斷食法。（圖／記者吳翊緁攝影）

出道40年破天荒！開放觀眾點歌

療傷天后辛曉琪出道40年，即將帶著滿滿回憶殺登台北流行音樂中心！為了給歌迷最完美的演出，她變身「拼命三娘」親自擔任演唱會監製，包辦音樂、流程與服裝，更在演唱會上嘗試開放粉絲現場點歌。不過，近期為了演唱會閉關修煉的她，卻自爆籌備期簡直就像在養胎，甚至還在街上發生了小擦傷，美腿掛彩，讓她痛到不行。為了演唱會，辛曉琪可是萬分小心，但意外總是來得突然。她苦笑分享，日前乖乖走在馬路邊，連手機都沒看，卻一頭撞上一輛超線停放的摩托車，當場痛到眼淚差點飆出來。後來檢查雖然褲子沒破，但腿部已經嚴重瘀青紅腫。「我忽然領悟到一件事，演唱會前真的跟懷孕一樣，什麼事都不能做、也要處處小心。」看著身邊懷孕的朋友，做任何事都小心翼翼，讓辛曉琪深有同感。被問到是否有為了演唱會特別魔鬼訓練？辛曉琪表示，每天早上必吃一顆蛋，而且一直都有控管飲食，但最近才猛然發現，自己平常晚上6點吃完晚餐後，隔天早上10點後才進食，竟然在不知不覺中完美執行了時下最流行的「168斷食法」，配合時下最夯的超慢跑，讓她輕而易舉就維持住輕盈體態。至於飲食禁忌，本身就不太吃辣的她現在更是嚴格戒辣，並努力把之前的上呼吸道感冒與咳嗽休養到100%康復，只為在開唱當天有最完美的天籟嗓音。這次演唱會的最大亮點之一，絕對是出道40年來首度新增的點歌環節。辛曉琪寵粉地表示，每次唱完總有歌迷抱憾沒聽到某首歌，為了讓大家開心，這次決定豁出去跟粉絲近距離互動。之前在社群開放許願時，粉絲的留言踴躍讓她一一記下，但也讓她發現，大家點的歌都超冷門，經過整理，團隊最終精選出大約10首歌讓現場觀眾點唱。至於有沒有邀請星友來看？辛曉琪表示最近真的太忙了，全心全意只想把這場秀做到最好。