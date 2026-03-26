迎接四月清明連假也逢兒童節，多家飯店推出兒童免費吃buffet之優惠。像是台北花園大飯店於4月整個月推出「兩大一小」用餐，6到12歲以下兒童免費用餐。即「兩大一小」同行，享一名兒童免費用餐。台北萬豪酒店Garden Kitchen於4月3日至4月6日，享用午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，該兒童免費享用自助美饌。台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，現省高達979元的餐費。
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」：
台北花園大酒店表示，人氣自助餐廳「饗聚廚房」自2026年4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月‧小小畢卡索」活動。6歲至12歲(含)以下兒童與兩位成人同行用餐，即「兩大一小」同行，享一名兒童免費用餐。
「饗聚廚房」匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等料理，提供豐富熱食、精緻甜點與哈根達斯冰淇淋等多樣選擇。平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%、兒童每位450元+10%；假日午餐及晚餐成人原價每位1099元+10%、兒童每位550元+10%，等於享免費優惠兒童最高可折抵含服務費後605元。
參加著色比賽 前三名的小朋友兩個月無限次免費吃buffet
台北花園大酒店4月也舉辦「比比家族著色評選」活動，參加兒童可至飯店官網下載「比比家族著色圖」，以A4尺寸完成著色作品後，於活動期間上傳至台北花園大酒店Facebook官方粉絲團活動指定貼文留言區，並標註兩位朋友、留言指定的主題標籤Hashtag，即可參加。
活動將依留言作品按讚數排名，選出按讚數最高前3名獲得優選資格。前三名獲選兒童本人可於2026年7月1日至8月31日期間，與一位付費大人同行，可享饗聚廚房不限平假日「無限次數免費用餐」超值禮遇。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
台北萬豪酒店表示，Garden Kitchen將於4月3日至4月6日連假期間，推出「童樂時光」活動，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌。
Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間成人用餐每位1580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲兒童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童主菜。下午茶餐期成人每位1080元+10%起，6至11歲兒童每位540元+10%起，提供全自助式下午茶。等於午餐可優惠免費之兒童餐價為680元+10%，現省了748元。
Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食，特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」。此外還有收服甜點控的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋等。
📍台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」
台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。
此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。透過這些充滿尋寶趣味的驚喜甜點，讓全家人盡享溫馨愜意好食光。遠東Café平日晚餐餐價每位成人1780元+10%，7~11歲兒童則為半價，即890元+10%，等於現省下每位孩童979元的餐費。
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台北花園大酒店表示，人氣自助餐廳「饗聚廚房」自2026年4月1日至4月30日推出「寶貝兒童月‧小小畢卡索」活動。6歲至12歲(含)以下兒童與兩位成人同行用餐，即「兩大一小」同行，享一名兒童免費用餐。
「饗聚廚房」匯聚中、西、日、泰、馬來西亞及越南等料理，提供豐富熱食、精緻甜點與哈根達斯冰淇淋等多樣選擇。平日午餐、晚餐及假日下午茶成人原價每位899元+10%、兒童每位450元+10%；假日午餐及晚餐成人原價每位1099元+10%、兒童每位550元+10%，等於享免費優惠兒童最高可折抵含服務費後605元。
台北花園大酒店4月也舉辦「比比家族著色評選」活動，參加兒童可至飯店官網下載「比比家族著色圖」，以A4尺寸完成著色作品後，於活動期間上傳至台北花園大酒店Facebook官方粉絲團活動指定貼文留言區，並標註兩位朋友、留言指定的主題標籤Hashtag，即可參加。
活動將依留言作品按讚數排名，選出按讚數最高前3名獲得優選資格。前三名獲選兒童本人可於2026年7月1日至8月31日期間，與一位付費大人同行，可享饗聚廚房不限平假日「無限次數免費用餐」超值禮遇。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
台北萬豪酒店表示，Garden Kitchen將於4月3日至4月6日連假期間，推出「童樂時光」活動，凡於午間或下午茶餐期由大人攜同未滿12歲以下兒童用餐，現場加入台北萬豪酒店官方LINE領取「兒童免費用餐」兌換券，即可享未滿12歲兒童免費享用自助美饌。
Garden Kitchen「童樂時光」活動期間，午間成人用餐每位1580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲兒童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童主菜。下午茶餐期成人每位1080元+10%起，6至11歲兒童每位540元+10%起，提供全自助式下午茶。等於午餐可優惠免費之兒童餐價為680元+10%，現省了748元。
Garden Kitchen午間自助美饌規劃五大主題餐區，含「極鮮海物Bar」、現點現做「熱享美饌區」，匯集各國豐盛料理與多道由「國宴主廚」精心設計的中式熱食，特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」。此外還有收服甜點控的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋等。
📍台北遠東香格里拉「遠東Café自助餐廳」
台北遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」也推兒童節優惠，即日起至5月31日的週一至週三將有「孩童晚餐免費」，凡兩位成人支付平日晚餐餐費，即可享11歲以下孩童免費用餐，至多可攜四位孩童共餐。在琳瑯滿目的開放式廚房中大啖豐盛海鮮與爐烤牛排。
此外，甜點區特別化身夢幻復活節樂園，主廚團隊發揮巧思，透過各色巧克力與雷根糖妝點出宛如迷你的童話森林。透過這些充滿尋寶趣味的驚喜甜點，讓全家人盡享溫馨愜意好食光。遠東Café平日晚餐餐價每位成人1780元+10%，7~11歲兒童則為半價，即890元+10%，等於現省下每位孩童979元的餐費。