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▲魏浚笙（如圖）3週內從73公斤減重到66公斤，一度因低血糖差點昏倒。（圖／好樂提供）

魏浚笙狂瘦8公斤險昏倒！來台吃爆地瓜球、滷肉飯

▲魏浚笙（如圖）深愛台灣美食，滷肉飯是第一名。（圖／好樂提供）

香港男星魏浚笙有荷蘭和印尼血統，以《殺手#4》、《難哄》聲量水漲船高，近日來台亮相話題十足，今（25）日他出席媒體茶敘，分享為了拍攝《殺手#4》於3週內從73公斤減重到66公斤，身材精壯得連自己都驚呼，不過習慣空腹快走1小時的他，確實曾因低血糖差點昏倒，身上隨時自備糖果、麵包補充能量，魏浚笙也笑說自己是個吃貨，來台狂嗑夜市雞排、地瓜球以及各類火鍋，當中最愛則是道地的滷肉飯。魏浚笙分享道，為了飾演《殺手#4》中反派角色，武打特訓之外，身材鍛鍊事前也準備到位，靠著早起空腹快走1小時、晚上6時後不吃東西及近2小時重訓，從73公斤減到66公斤，足足瘦了7公斤，「前一兩個星期真的很辛苦，不過後來腹肌那些都有出來，我看到也都會『哇』！」直呼是當時體態是人生巔峰。魏浚笙透露，當時確實曾因低血糖差點昏倒，因此身上隨時都自備糖果、麵包補充能量，加上清楚自己屬於易胖易瘦的「海綿體質」，自制能力特別強悍。不過，近年來台頻繁，魏浚笙深深被台灣美食給收服，來台狂嗑夜市雞排、地瓜球以及各類火鍋，讚道薑母鴨也很好吃，不過滷肉飯穩居心目中冠軍寶座。除了當美食評論家，魏浚笙也特別想當「有趣的人」，原來因為其外型優勢鮮明，時常被貼上各種標籤，甚至有「小陳冠希」美稱，魏浚笙雖然心存感激，可認爲內在有趣、充實更重要，「我沒有特別追求帥，每個人都有自己的特色。要帥或有趣，我會選有趣，可以讓大家開心呀！」語帶誠懇地說，眾人樂翻。