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▲IU（左）透露自己最近忙於新劇《21世紀大君夫人》的宣傳內容拍攝，相當忙碌。（圖／Disney+提供）

韓國人氣歌手 IU（李知恩）和邊佑錫的新戲《21世紀大君夫人》即將在下月10日開播，今（25）日她抽空到官方粉絲社群平台和粉絲互動，除了分享自己的前陣子感冒嚴重到失聲、最近為了新劇將開播過得很忙碌等日常近況，還被粉絲發現回應暗藏玄機，在粉絲問起巡演時間點時，她偷偷以藏頭詩的方式，劇透了下一次巡演，會在9月時於韓國高陽開唱。IU先是PO出一篇長文分享了自己的近況。她表示原本難得的休假日，卻還是照著工作時間自然醒來，苦笑說「變成像工作日一樣的作息」。起床後她打算再補眠，之後會看書，還計畫與國中時期的朋友見面。另外還提到近期正忙於《21世紀大君夫人》相關宣傳內容拍攝、廣告拍攝與後期錄音，整個3月行程相當緊湊。她也預告，戲劇播出期間可能會搭配各種分段釋出的趣味內容，讓粉絲能持續看到新東西。IU還坦言前陣子被感冒折磨得不輕，一度甚至發不出聲音，但目前已明顯好轉，不忘叮嚀粉絲要注意身體，「希望你們不要感冒」。文末她也暖心表示：「大家要好好工作、好好讀書，也要好好休息，我很快會再來的，今天也愛你們。」除了長文以外，她也另外回覆了幾則粉絲的留言。有粉絲提問：「今年演唱會是在9月高陽舉行對吧？」IU以略帶調皮的語氣回覆：「對不對我怎麼會知道呢，最近真的很多人在問IU演唱會的事呢」看似沒有回答問題，但其實每句話開頭第一個字連在一起就是「沒錯唷」，俏皮地用藏頭詩偷偷劇透。還有粉絲很關心她的健康，問IU是否有因為感冒變瘦，她對此回應：「不是刻意減肥，是因為感冒所以有點消瘦，看起來有點可憐。」也有粉絲問她休假是否會化妝，她則簡單回應「不會」，真實又接地氣的回答讓粉絲直呼可愛。