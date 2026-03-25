中東局勢升溫，衝擊的不僅是油價，隨著上游原料價格走高，塑膠袋供應也出現短缺疑慮。韓國專用垃圾袋爆搶購潮，民眾急著購買囤貨，有民眾抱怨跑了三家便利商店才買到，雖然官方出面安撫稱無需恐慌，強調專用垃圾袋不會漲價，但市場購買量狂飆，在京畿道城南市，兩天之內專用垃圾袋的購買量就比平常翻了5倍。
根據韓媒《Newsis》報導，京畿道一位69歲的李先生今（25）日表示，看到新聞說中東戰爭恐會導致專用垃圾袋一袋難求後，立即跑到自家公寓附近的便利商店想要買垃圾袋，結果跑了三家便利商店才勉強買到一包，「真的很擔心之後會不會買不到」。
李先生並非特例，京畿道南部地區確實出現垃圾袋短缺現象，記者實際走訪發現，一家便利商店內10公升與20公升的垃圾袋已全部售罄，僅有50公升與75公升的大型垃圾袋還有剩。店員表示預計下週二會補貨，「但即使到貨，也可能會限制購買數量」。另家公寓社區內的便利商店，垃圾袋更是全部銷售一空，店員說無法保證下週一能否將貨品補齊。還有另一位超商店員透露，「有人來一次把垃圾袋全買走了，缺貨一段時間了」。
京畿道各地方政府接連發聲安撫民眾不安情緒。城南市表示，目前已確保各規格垃圾袋至少都有半年以上的庫存。城南市24日賣出76萬份垃圾袋，過去通常每日只會賣出15萬份，自從美國、以色列與伊朗之間的戰爭恐影響到石腦油供應的報導曝光後，2天內就讓垃圾袋的需求量暴增。
市政府強調，由於垃圾袋價格經由條例規定，未經議會審議無法調漲，且政府會全力應對中東局勢，維持原物料生產與供應的穩定，所以民眾囤積垃圾袋並無實際意義，呼籲民眾像平常一樣按需求購買就好。
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李先生並非特例，京畿道南部地區確實出現垃圾袋短缺現象，記者實際走訪發現，一家便利商店內10公升與20公升的垃圾袋已全部售罄，僅有50公升與75公升的大型垃圾袋還有剩。店員表示預計下週二會補貨，「但即使到貨，也可能會限制購買數量」。另家公寓社區內的便利商店，垃圾袋更是全部銷售一空，店員說無法保證下週一能否將貨品補齊。還有另一位超商店員透露，「有人來一次把垃圾袋全買走了，缺貨一段時間了」。
京畿道各地方政府接連發聲安撫民眾不安情緒。城南市表示，目前已確保各規格垃圾袋至少都有半年以上的庫存。城南市24日賣出76萬份垃圾袋，過去通常每日只會賣出15萬份，自從美國、以色列與伊朗之間的戰爭恐影響到石腦油供應的報導曝光後，2天內就讓垃圾袋的需求量暴增。
市政府強調，由於垃圾袋價格經由條例規定，未經議會審議無法調漲，且政府會全力應對中東局勢，維持原物料生產與供應的穩定，所以民眾囤積垃圾袋並無實際意義，呼籲民眾像平常一樣按需求購買就好。
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