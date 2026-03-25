我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金智媛暴瘦現身米蘭，讓粉絲擔心她的身體狀況。（圖／IG@bvlgari）

韓國人氣女星金智媛近日以寶格麗品牌大使身分受邀前往米蘭，出席「Eclettica 2026 高級珠寶系列」發表晚宴，除了絕美造型掀起熱議，她和過往比起來消瘦一大圈的體型也成為眾人焦點，現場照片曝光後嚇瘋粉絲直呼「有好好吃飯嗎？」金智媛當天以深藍紫色絲絨平口深V禮服造型現身，看起來就是貴氣財閥千金，讓不少粉絲一看到畫面立刻大讚「根本公主本人」、「氣場太強了」、「韓國公主來了！」認為金智媛光是靠美貌就可以震懾全場。不過比起禮服與珠寶，更多網友把目光放在金智媛纖細到驚人的手臂線條，還有超明顯突出的鎖骨與肩膀輪廓，表示她跟過去亮相時比起來瘦了非常多，現場影片在社群瘋傳後，「金智媛暴瘦」更一舉衝上微博熱搜，部分網友留言「差點認不出來」、「怎麼瘦成這樣」、「看了有點心疼」，擔心她會因為過度減肥而影響健康。事實上，自《淚之女王》播畢後，金智媛每次公開露面都備受關注，本次暴瘦出現也讓網友猜測是和10月播出的《Doctor X：白色黑手黨的時代》（暫譯）一劇有關，她將飾演擁有黑暗過去的天才外科醫生「桂秀晶」，雖然擁有壓倒性的手術實力，但卻同時背負複雜過往，因此獨自對抗腐敗醫療體系，展開一場充滿張力的醫療黑色劇。