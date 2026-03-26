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中東緊張局勢持續，泰國船員生死未明引發國內高度關注。泰國外交部24日表示，雖然仍無法確認船員的實際狀況，但已透過聯合行動成功與船隻取得聯繫，並持續追蹤航運安全。泰國外交部長席哈薩·龐格鋯指出，伊朗與阿曼已展開聯合行動，成功接觸到瑪育麗娜麗號及船上三名泰國船員。然而，三人的生死與健康狀況仍待確認，泰方正在等待正式消息。臉書粉絲專頁「洪博泰愛講」指出，泰國油船在荷姆茲海峽的航運通行權也傳出好消息。泰國已向伊朗表明自己非衝突方，並請求協助船隻安全通行。據報導，目前兩艘泰國船隻獲准通行，其中挽猜石油船已安全返航，另一艘仍在途中。外交部長表示，已向伊朗與阿曼表達感謝，肯定其協助接觸船隻及允許通行的行動，並稱伊朗大使態度「偏正面」，即時通報聯合行動的進展。泰方仍高度關注人員安危，並持續與相關國家保持聯繫。專家分析，這次行動凸顯中立國外交在高風險區域的影響力，也反映泰國在中東複雜局勢中保持協調與合作的重要性。若船員安全回國，將緩解部分國內燃油供應與航運壓力。目前，雖然船隻安全通行已有進展，但三名船員的狀況仍是最大變數。國內民眾與媒體持續關注後續消息，希望能盡快獲得確認與安慰，並為船員祈福平安。