我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨北市議員第一波初選登記今(25)日截止，國民黨前發言人李明璇今在藍委羅智強陪同下，和羅辦前主任陳冠安一起登記參選松信區跟港湖區，不過因為羅智強下午也要陪同另名松信區參選人楊智伃掃市場，外界關心此事。羅智強則笑說「現在我的眼裡只有李明璇跟陳冠安」。李明璇投入北市松山信義區議員初選，今在藍委羅智強陪同下到國民黨北市黨部登記。由於藍委徐巧芯辦公室主任陳暉昨正式宣布不參選，媒體詢問怎麼看？李明璇則表示她當下才知道，「我鬆一口氣」，但是若多個人民調費用可以多一個分母，她的那包錢也是多年積蓄，也請家人幫忙。李明璇說自己準備至少7年，相信全台好朋友常看到李明璇在第一線發聲，在松山也帶著當時出征艱困選區的精神打選戰，相信李明璇始終如一，她的勇氣勇敢，一步一腳印行動，相信不久之後也可以看到李明璇的監督力。至於陪同的藍委羅智強下午要陪另名黨內對手楊智伃掃街，羅智強則笑說，「現在我的眼裡只有李明璇跟陳冠安。」