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台灣保險經紀業迎來新格局。憑藉集團40年的產業經驗及集團優勢，嵿鋒控股打造「一站式保險科技服務平台」，將整合科技系統、營運中台與人才培育機制等，開創保險產業的新格局。嵿鋒控股董事長毛以孝，1985年即投身保經行業，秉持著「從一山到一脈」要改變台灣保經生態的經營戰略，近年來先後匯集智匯、聯众、隆龍、千迎等多家保經團隊，組成保經界的「中央山脈」，透過集團化運作，以建立「亞洲最具規模保經創業平台」為願景，要讓風險管理從台灣走向世界核心。嵿鋒控股目前已匯聚全台超過13,000名專業從業人員、180個服務據點、逾180萬名客戶。嵿鋒控股近期正式推出「神木計畫」，號召志同道合的夥伴加入，「光明嵿聚、共築鋒巢」。毛以孝指出，「人」是我們的核心價值，嵿鋒控股誠摯邀請認同保險價值、渴望改變生態的頂尖人才加入，透過集團的力量，創造有利於保戶、保險經紀人與保險公司的三贏正向循環，共同締造亞洲金融保險業的新篇章。