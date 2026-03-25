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DRAM記憶體從去年第四季起，出現前所未見的全球大缺貨，且持續漲價，也影響英特爾筆電與伺服器處理器最近兩、三個月跟著缺貨、漲價，面對此一挑戰，英特爾台灣區總經理莊蓓瑜今（25）日表示，英特爾正透過內外部產能的彈性調配與供應鏈韌性來因應，密切關注，同時也與客戶、代理商緊密聯繫，預期供需狀況將會逐月、逐季獲得緩解。英特爾今日舉行新一代Core Ultra處理器發布暨最新AI PC體驗會，談到目前市場正面臨筆記型電腦與AI伺服器CPU缺貨、漲價，莊蓓瑜指出，目前市場變動確實非常大。為了解決供需失衡的狀況，英特爾正密切關注市場動態，並與客戶保持緊密的聯繫。在生產調動上，英特爾無論是內部產能還是外部產能，都正在進行多元且彈性的自動調配。她強調，英特爾與客戶及代理商之間，幾乎是「每天、每小時」都在不斷地進行時間與資源上的調整，期望能提供最大的支援並將負面影響降至最低。至於記憶體價格飆漲是否會影響AI PC的滲透率與普及速度？莊蓓瑜表示，目前英特爾在AI PC的推進進程、數量與普及率上，完全符合原先設定的里程碑。儘管產業變動劇烈，英特爾每天都配合客戶在記憶體取得的實際狀態，即時進行產品線的彈性調配與規劃調整。面對半導體產業長達半年交期與市場波動，莊蓓瑜指出，AI需求的變動速度極快，導致全球供應鏈面臨嚴峻調度挑戰。針對CPU缺貨與漲價傳聞，莊蓓瑜強調，英特爾並無全面漲價計畫，而是針對不同產品成本進行微調，並積極透過內外部產能調度，目標讓供需缺口在2026年逐月、逐季獲得改善。針對競爭對手在AI伺服器市場的擴張，莊蓓瑜則認為，雖然訓練階段由GPU主導，但當AI進入應用廣泛的推理階段後，CPU的運算地位將大幅提升。她直言，算力往終端方向走是擋不住的趨勢，唯有透過終端算力的普及，才能真正降低企業與個人使用AI的門檻。此外，英特爾執行長陳立武已確認將在今年2026 Computex台北國際電腦展上發表主題演講。莊蓓瑜透露，屆時將不只是發布單一產品，而是展現英特爾「AI Everywhere」的宏大戰略，範疇涵蓋晶圓代工、系統整合、軟體開發到整個硬體生態系。而關於市場高度矚目的Intel 18A先進製程開放代工策略，英特爾高層也將在演講中親自對外說明，並在尊重與保護客戶機密意願的前提下，持續深化在晶圓代工領域的布局。