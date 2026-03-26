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▲《逐玉》宋硯得知樊長玉的贅婿是武安侯，直接暈死過去。（圖／翻攝自愛奇藝）

古裝劇《逐玉》昨（25）晚更新第35集，女主角樊長玉（田曦薇 飾）前男友宋硯再度出現，他被找進京教「簪花將軍」禮儀，當時他正不得志，天降機會讓他正想好好把握，只是他不知道這位簪花將軍，就是樊長玉，一見面先是被她數落了一番，出門時又遇到「贅婿」張凌赫，他開口就痛罵張凌赫，結果被身邊的主管打了一巴掌，見主管下跪要「武安侯」息怒，宋硯竟直接暈死過去，讓劇迷看了直呼太解氣啦！《逐玉》最新一集中，樊長玉的前男友宋硯（朱贊錦 飾）出現，當年在鄉下地方中了舉人，讓他以為自己已經很厲害，沒想到進京後發現自己什麼都不是，正愁未來窮途末路之時，被找去教「簪花將軍」禮儀，沒想到這位女將軍，竟然就是長玉。長玉一見他，馬上開酸，「宋司務是多大的官？」、「本將軍擔不起『故交』二字」、「從九品，也算是官，你母親應該欣慰了」，還遇到殺豬小隊，金爺說要送他一程，一把將他抓出門，宋硯不小心摔倒，大罵他毆打官員，金爺提醒，「我堂堂七品帶刀侍衛，怎麼會毆打官員呢」，就連當年討債的金爺，官階都混得比他大。宋硯此時已經一肚子氣，開了門見到「贅婿」謝征走進來，他開口就罵，「沒想到樊長玉竟沒拋下你這個贅婿，反而讓你攀上高枝！」話還沒講完，宋硯就被主管打了一巴掌，接著他得知原來謝征其實是武安侯，竟然直接暈死過去，眼角還泛著淚，最後被主管扛走，讓許多粉絲笑瘋，「天啊太解氣了」、「這段好好笑」、「沒想到他還有戲份」。