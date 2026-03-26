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印太地區安全局勢持續升溫，25日菲律賓宣布，日本自衛隊將派遣大規模部隊參加今年「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，象徵兩國軍事合作進入新階段。菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納指出，這是二戰結束81年來，日本作戰部隊首次在菲律賓本土進行演習，凸顯雙方從歷史對立走向安全夥伴關係。演習將於4月底至5月初舉行，規模歷來最大，美國印太司令部已向菲律賓保證，演習規模不會因中東行動而縮減。專家指出日本過去僅以觀察員或人道救援角色參與，但近年逐步擴大，包含艦機聯合巡邏，與美菲在南海及台灣周邊海域進行聯訓。此次直接派遣作戰部隊參演，被視為日本對印太區域安全承諾的重要象徵。布勞納表示，日本參與後，演習將從菲律賓本土防禦擴展至區域聯防，提升應對戰爭與災害的能力。他強調，此舉與中國在南海及東海日益活躍的軍事行動密切相關。此外，菲律賓正加速拓展與歐洲國家的軍事合作。菲法雙方「訪問部隊協定」接近簽署，法國計畫派遣兩棲直升機母艦及巡防艦加入演習，顯示菲律賓積極多元化其防務合作。專家分析，此次演習不僅是兩國防務合作里程碑，也代表印太地區力量平衡的新動態，顯示小型國家正積極透過國際合作提升區域安全防禦能力。