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國道23日發生一起死亡車禍！27歲吳姓女子深夜10時許行經國道1號45公里處時，因車故障停在車道上，卻引發後方大貨車以及熊男的轎車追撞事故，造成熊男車上2名乘客受傷送醫，其中59歲王姓乘客送醫後仍傷重不治，各車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事發生原因有待警方警方進一步釐清。國道公路警察表示，23日深夜22時47分，吳女開車行經國道1號北向45公里桃園路段，因車輛不明原因故障停於中線車道，36歲宇姓男子駕駛大貨車跟著停等，後方由54歲熊姓男子駕駛的小客車疑似因未注意車前狀況碰撞宇姓駕駛後車尾肇事。警消到場後，協助熊男脫困，將其與車內59歲王姓男子及52歲馬姓女乘客，送往林口長庚醫院救治，乘客王男傷重不治宣告死亡，各車駕駛人酒測值為零，詳細的肇事發生原因有待警方進一步釐清。警方呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。待援時隨時面向來車，注意後方車輛動態，高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全。