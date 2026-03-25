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美伊戰爭有望在本周進行談判，美媒披露伊朗已收到美國提出的15點停火方案，雙方預計最快本周四有望在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行會談。根據美聯社報導，兩名巴基斯坦官員週三表示，伊朗收到了美國提出的15點停火方案。該提案大致涵蓋解除制裁、民用核能合作、縮減伊朗的核計畫、由國際原子能總署進行監督、限制飛彈發展，以及確保船隻能通過荷姆茲海峽的航行權。美聯社也引述一名參與協調的埃及官員說法稱，該提案包括限制伊朗的飛彈計畫及其武裝團體的行為，以及允許船隻通過荷姆茲海峽，埃及官員將15 點計劃比作加薩停火的 20 點計劃，且認為伊朗官員仍然對川普政府「非常懷疑」。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）接受義大利晚郵報 (Corriere della Sera)訪問時表示，「我認為本週末可能會在巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德舉行會談」，但未進一步說明細節。美國新聞網站《Axios》報導，土耳其與巴基斯坦等調停者正全力推動美伊高層官員在週四（26日）進行會面，巴基斯坦主動提出願意提供斡旋場地。《華爾街日報》報導也提到，調解小組由土耳其、埃及與巴基斯坦組成，正積極促成美伊官員在未來 48 小時內，舉行會談。