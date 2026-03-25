中東戰事有停火希望？有消息指出，美國已提出結束戰爭的15點計劃，最快26日與伊朗會談。不過，《紐約時報》披露，沙烏地阿拉伯實際領導人、王儲穆罕默德·本·薩勒曼向美國總統川普持續對伊朗開戰，認為這是重塑中東局勢的「歷史性機會」。
據《紐約時報》報導，知情人士透露，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在過去一周的一系列談話中，敦促川普必須努力摧毀伊朗的強硬派政府。穆罕默德認為，伊朗對海灣地區構成長期威脅，只有摧毀德黑蘭政府，才能消除威脅。
知情人士透露，川普有時似乎願意結束戰爭，但穆罕默德王子認為那將是個錯誤，並敦促對伊朗的能源基礎設施發動攻擊，以削弱德黑蘭政府。近期，川普認真考慮發動軍事行動，奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島，但不管是空襲或地面部隊都很危險，穆罕默德也向川普主張採取地面行動。
知情人士透露，川普在與穆罕默德的談話中，表達了對油價及其對經濟損害的擔憂，穆罕默德向他保證，這種情況只是暫時的。但美國和中東官員都對石油市場能否再戰爭中迅速復甦深表懷疑。
有政府情報分析家告訴其他官員，穆罕默德將這場戰爭視為提升沙烏地阿拉伯在中東地區影響力的機會，他相信即使戰爭繼續下去，沙烏地阿拉伯也能保護自己。
沙烏地阿拉伯對這場戰爭的看法，受到政治、經濟雙重因素影響，自戰爭爆發以來，伊朗的報復性攻擊已基本封鎖了荷姆茲海峽，嚴重阻礙了該地區的能源業發展。沙烏地阿拉伯、阿聯和科威特的大部分石油都必須經過荷姆茲海峽才能進入國際市場。
熟悉沙烏地阿拉伯政府想法的分析人士表示，雖然穆罕默德可能希望避免戰爭，但他擔心如果川普現在撤退，沙烏地阿拉伯和中東其他國家將不得不獨自面對一個膽大妄為、怒不可遏的伊朗。
他們認為，在這種觀點看來，半途而廢的攻勢將使沙烏地阿拉伯面臨伊朗頻繁攻擊的風險，這種情況也可能使伊朗有能力週期性地封鎖荷姆茲海峽。
白宮新聞秘書李威特表示，白宮不會對總統的私人談話發表評論。沙烏地官員否認了穆罕默德王子推動延長戰爭的說法。
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知情人士透露，川普有時似乎願意結束戰爭，但穆罕默德王子認為那將是個錯誤，並敦促對伊朗的能源基礎設施發動攻擊，以削弱德黑蘭政府。近期，川普認真考慮發動軍事行動，奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島，但不管是空襲或地面部隊都很危險，穆罕默德也向川普主張採取地面行動。
知情人士透露，川普在與穆罕默德的談話中，表達了對油價及其對經濟損害的擔憂，穆罕默德向他保證，這種情況只是暫時的。但美國和中東官員都對石油市場能否再戰爭中迅速復甦深表懷疑。
有政府情報分析家告訴其他官員，穆罕默德將這場戰爭視為提升沙烏地阿拉伯在中東地區影響力的機會，他相信即使戰爭繼續下去，沙烏地阿拉伯也能保護自己。
沙烏地阿拉伯對這場戰爭的看法，受到政治、經濟雙重因素影響，自戰爭爆發以來，伊朗的報復性攻擊已基本封鎖了荷姆茲海峽，嚴重阻礙了該地區的能源業發展。沙烏地阿拉伯、阿聯和科威特的大部分石油都必須經過荷姆茲海峽才能進入國際市場。
熟悉沙烏地阿拉伯政府想法的分析人士表示，雖然穆罕默德可能希望避免戰爭，但他擔心如果川普現在撤退，沙烏地阿拉伯和中東其他國家將不得不獨自面對一個膽大妄為、怒不可遏的伊朗。
他們認為，在這種觀點看來，半途而廢的攻勢將使沙烏地阿拉伯面臨伊朗頻繁攻擊的風險，這種情況也可能使伊朗有能力週期性地封鎖荷姆茲海峽。
白宮新聞秘書李威特表示，白宮不會對總統的私人談話發表評論。沙烏地官員否認了穆罕默德王子推動延長戰爭的說法。
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