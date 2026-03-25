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李珠珢來台最怕這事 崩潰：蟑螂比韓國還大

▲李珠珢（中）表示會帶閨密朴星垠（左一）去品嚐台灣牛肉麵。（圖／記者林柏年攝影）

李珠珢中文進步神速 鬆口：聲調最難學

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李珠珢，宣布將全力在台灣應援，今（25）日受訪時表示今年應援場次會比去年多，希望能跟粉絲們多互動。被問到是否適應台灣生活？李珠珢坦言台灣的蟑螂比韓國大，讓她嚇得花容失色。此外，閨密朴星垠正式加入Fubon Angels，李珠珢也推薦她好吃的牛肉麵。李珠珢希望今年能與粉絲們多見面，也想嘗試直播。而前輩李雅英被問到有沒有秘訣？她笑說自己的直播「比較不成熟」，要李珠珢不要看，但她覺得對方展現最真實的一面，粉絲們就會很喜歡。至於李珠珢是否看過李雅英的直播？她立刻跳起對方的中文單曲《哇賽 Wasai》，兩人一搭一唱笑翻眾人。生活方面，李珠珢透露已經漸漸習慣台灣生活，也開始會吃牛肉麵，但她仍有不習慣的地方，就是台灣的蟑螂比韓國還要大，一邊說著一邊露出害怕表情。而李珠珢對台灣牛肉麵印象深刻，如今好友朴星垠來台應援，李珠珢說自己發現一間非常好吃的牛肉麵店，一定會帶對方去品嚐。李珠珢休息3個月再度來台，中文進步神速的她，已能用中文自我介紹，雖然有時仍會卡頓，但已經說得非常好。李珠珢也分享覺得中文最難的地方不是發音，而是聲調，她說：「因為中文講錯一個聲調就變成另外一個字，所以這部分比較不容易。」李雅英則認為，自己有時緊張也會忘記中文怎麼說，因此她也安慰其他隊員們說「不用感到太大壓力，開心就好」。