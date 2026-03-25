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有「最貪執行長」之稱的中油煉製事業部前執行長徐漢，棄保潛逃6天落網，整個逃亡過程曝光，除了當天離家時，刻意打扮年輕，還搭乘公車去火車站，甚至要跟同夥會合時，還選在沒有監視器的河堤旁邊。徐漢19日上午9點多離開高雄住家，當時兩手提著行李、肩背背包，外觀看似年輕人準備遠行。他步行約200公尺後，來到住家附近的山三街公車站牌，搭車前往高雄新左營站。徐漢離家後便開始製造斷點，接著搭上10點多的區間車，11點多抵達屏東潮州火車站。由於他當時全身包緊緊，連載到他的計程車司機也不知道乘客是配戴電子腳鐐的通緝犯。檢警調查發現，徐漢逃亡前疑似有他人協助。其中一名林姓女友人被查出曾多次與徐漢在南部及東部勘查地形，19 日與徐漢會面後，徐漢開始逃亡，而該名女子則返回高雄大寮住處，20 日遭檢警拘提到案，目前也已遭羈押。而民宿業者透露，一開始有拒絕對方，表示尚未整理好、還沒對外營業，但對方稱這個人急需到深山靜養，後來兩人就自己進來了。徐漢躲藏期間與同夥同住一間房間，還化名為「陳董」，甚至與業者分享園藝栽種經驗。