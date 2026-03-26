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▲魏浚笙（如圖）接戲只要劇情合理，全裸、剃光頭、扮醜都可以。（圖／好樂提供）

魏浚笙全裸、光頭沒在怕！穩交10年女友放閃

▲魏浚笙（左）與Evelyn（右）感情穩定近10年。（圖／翻攝自IG＠littlepieforyou）

以《難哄》聲名大噪的香港演員魏浚笙，擁有俊俏臉龐及模特兒身材，於亞洲地區人氣不小，近日來台出席品牌活動，昨（25）日特地與媒體餐敘，聊到戲劇、電影邀約都接連上門，魏浚笙自薦沒有偶像包袱，只要劇情合理，全裸、剃光頭、扮醜都可以；此外，他也放閃交往10年的經紀人女友Evelyn，直呼2人狀態開心，「一出道就可以公開戀情，現在已經不是以前那樣的時代了！」魏浚笙昨與媒體談天分享個人生活點滴，過程中，提及女友兼經紀人Evelyn，小倆口交往近10年，現今攜手一同打拚事業，女方自然不憋扭，魏浚笙更大方坦蕩，回憶剛出道就和女友一起上實境節目，「我覺得這樣滿開心的，一來就可以公開戀情，現在已經不是以前那樣的時代了」，語氣間藏不住幸福感。戀情話題不多，魏浚笙對人生規劃倒是非常有想法，演藝版圖部分，透露看過林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，非常想挑戰「男同性戀鬼」的角色；至於最想合作的台灣演員？魏浚笙直呼對鍾欣凌印象深刻，因為自己從小看台灣偶像劇，加上對方於《影后》中大放異彩，因此許願有機會合作。爾後被問及不當藝人的職業選擇？魏浚笙語出驚人，其實早年壓根沒想過當演員，未來打算許願可以嘗試副業，像是咖啡廳、服飾品牌等，不過仍強調現階段目標為演員、歌手雙棲發展，今年預計發行國語單曲，並投入專輯製作，魏浚笙樂在其中，秉持著熱情與認真，絲毫不感疲乏，他的星途大道備受可期。