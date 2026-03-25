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因應全球環境的快速變化，為滿足不同年齡層民眾在退休規劃、資產傳承、保險保障的多元需求，安達人壽與彰化銀行合作推出「安達人壽鼎吉美利美元分紅終身壽險」，主打具備快速規劃、雙重紅利等四大特色，為客戶提供更多元且彈性的選擇。針對現代家庭在資產規劃、保障等多元需求，「鼎吉美利」設計以下四大特色，包含快速規劃：繳費年期六年，即可完成資產規劃，並且終身保障。雙重紅利：透過「週年紅利」及「終極紅利」，共享保單經營成果。倍數傳承：每年分紅自動投入，持續提高保險價值，強化保障額度。分期／提前給付：可依需求設定5-20年分期給付，靈活規劃資金運用。若符合保單約定條件，亦可申請生命末期提前給付，優先照顧自己。安達人壽為提供更貼近保戶需求的優質服務，於2026年推出「尊榮服務會員」專案，凡安達人壽保戶實繳保費加權累積達到指定門檻，並且成功申請數位服務會員，同時符合雙指標認定者，即可晉升為「安達人壽尊榮服務會員」，並享有全球24小時尊榮禮賓秘書以及專屬尊榮兌換禮。