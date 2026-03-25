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▲李珠珢（如圖）被問到是否適應台灣生活，坦言台灣的蟑螂比韓國大，讓她嚇得花容失色。（圖／記者林柏年攝影）

李晧禎打頭陣 南珉貞台語再成亮點

李珠珢緊張哽咽 台上落淚惹粉心疼

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels於今（25）日舉行新球季記者會，韓籍「富邦五本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎與新成員朴星垠首度同台亮相，5人皆以中文向球迷自我介紹，其中李珠珢壓軸登場時，因情緒激動與緊張交織，一度在台上哽咽落淚，成為全場最動人一幕。李珠珢在記者會後再度接受訪問時，笑著表示：「剛剛太緊張了！而且看到粉絲太激動，所以緊張到唸不出來，我手上的小抄也已經被淚水打濕毀了！」活動由回歸的李晧禎率先開場，用中文向粉絲致意，表達重返富邦的喜悅與期待，南珉貞則再度發揮語言優勢，以國、台語雙聲道介紹自己，笑稱已經是自己是「最Local的台妹」，同時也是「在地前輩」，幽默發言逗笑全場，也展現與台灣球迷的熟悉互動。身為隊內重要成員的李雅英，今年升任「國際組長」，在致詞中感謝球隊與粉絲支持，並強調將持續努力；新加入的朴星垠則以簡潔有力的發言表達目標，喊話新賽季要與球隊一起衝擊總冠軍，展現十足企圖心。輪到李珠珢發言時，她一開口便顯得緊張，甚至一度停頓無法繼續，在隊友鼓勵下才完成自我介紹，她表示很開心再次與球迷見面，希望能一起迎接新賽季，最後更用中文告白「我愛你」，真摯情緒讓現場氣氛瞬間升溫。活動結束後，李珠珢受訪時透過翻譯解釋，因為太久沒有見到台灣粉絲，情緒一時湧上，加上緊張才會落淚，她也透露自己原本準備好的中文講稿寫在手心，但因為頻頻擦淚，內容已經模糊不清，真情流露讓粉絲更加心疼與支持。