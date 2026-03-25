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▲謝承均（右）揭露陳珮騏（左）的陰謀詭計。（圖／三立提供）

反派設局害人手段狠辣 觀眾怒氣累積爆發

戲外遭波及 陳珮騏呼籲停止人身攻擊

三立八點檔《百味人生》劇情再掀高潮，觀眾苦等多時的關鍵轉折終於登場，由陳珮騏飾演的反派角色蕭紅雪隱藏長達25年的祕密全面曝光，而揭開一切的關鍵人物，竟是她最信任的丈夫楊德風（謝承均飾），讓整段劇情張力瞬間拉滿，也讓觀眾直呼：「終於等到這一天！」劇中陳珮騏飾演的蕭紅雪為了守住婚姻，不惜一再犯下極端行為，從設計陷害前妻林月霜（王樂妍飾）墜崖失明，到後續電擊、綁架甚至製造死亡意外，一連串手段令人髮指，長期累積的惡行也讓觀眾情緒高漲，紛紛在網路留言抒發不滿，隨著報應劇情登場，輿論瞬間爆發。儘管角色設定極端，陳珮騏的詮釋卻獲得不少肯定，從眼神到肢體細節，她成功塑造出令人又恨又難以忽視的角色魅力，讓觀眾一邊罵一邊追劇，網路上不乏：「演技太強」、「情緒層次到位」等評價，也讓這個反派角色，成功成為全劇討論焦點。不過陳珮騏也因角色太過入戲，部分觀眾將情緒延伸至現實，出現針對演員本人的攻擊言論，對此陳珮騏罕見發聲，表示自己只是完成演員本分，沒有理由承受辱罵與霸凌，並呼籲觀眾區分戲劇與現實，理性看待角色設定。戲裡形象強勢狠辣，戲外的陳珮騏則展現溫柔一面，她長期關注流浪動物議題，近期更參與相關公益活動，親自探訪收容單位，與毛孩互動畫面溫馨，從反派到暖心行動的反差，也讓她再次成為話題人物。