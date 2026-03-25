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▲SM旗下已公開練習生遭到私生飯騷擾，公司發聲警告。（圖／IG@smtr25_official）

韓國SM娛樂去年公開練習生所組成的男團SMTR25，團體目前雖然尚未出道，但成員卻飽受私生飯騷擾，不僅宿舍被硬闖，還被強迫同乘計程車，今（25）日公司嚴正發聲明，表示相關行為已經對SMTR25成員造成嚴重困擾，若是還有相關情況，將會透過法律程序來解決問題。SM娛樂在聲明中指出，近期SMTR25練習生遭到部分人士多次擅自闖入宿舍，還對成員進行過度肢體接觸，甚至有逼迫練習生和自己一起搭計程車的狀況，而這些行為已經超過粉絲該保持的界線，也讓練習生們的心理造成了嚴重的影響，使得他們承受了巨大的不安。更誇張的是，騷擾並不只發生在宿舍內外，SM接著透露，有人會在練習生所在建築附近大聲喊成員名字、亂丟垃圾，還闖入非住戶禁止進入的區域，導致周邊居民頻繁投訴，這起私生飯風波不只影響到了練習生本人，就連附近住戶都已經受到嚴重干擾。對此，SM娛樂為了防止相關情況，已經進行過多次口頭警告，也加派了保全保護練習生們，但是相關情況卻完全沒有改善，如今已經到達「不能再姑息」的程度，為此SM娛樂直言，若是相關行為繼續下去的話，未來將針對相關騷擾行為採取法律措施。SMTR25是SM於2025年推出的練習生企劃，在SMTOWN LIVE 2025亮相後迅速累積人氣，現在也持續透過社群與節目預熱，根據了解，SM預計在今年推出新男團，而成員很高可能從SMTR25中選出，讓外界對他們的關注度也持續升高。