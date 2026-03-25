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馬英九基金會近期掀起一場「家變」風波，前總統馬英九在專訪中表明，前執行長蕭旭岑和前幕僚王光慈離職是涉及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查。對此，曾在馬政府時期任行政院新聞局長的桃園市副市長蘇俊賓今（20）日表示，自己跟蕭旭岑相識超過20年，在他眼中，蕭是位「沉穩、厚道、非常有分寸的人」，遭受這樣的指控令人驚訝，「未來，就讓證據說話吧」。蘇俊賓今日在臉書發文表示，他認識蕭旭岑非常多年了，「當年我是個國會小助理，他是國會記者，我對於公共政策和環境議題很有興趣，常常發掘一些議題，想找人討論，也期待媒體多一些報導，當年的旭岑、聯合報的范凌嘉，都是很願意讓這些公共政策，在有限的版面中露出的熱血記者。」蘇俊賓指出，一轉眼，是20多年前的事了，「後續，我們多次共事，不論是在黨部，或者是在當年的執政團隊，一起經歷過一次次成功和失敗，國民黨的起伏，我應該算是有很多角度可以觀察他的。」蘇俊賓分享，「在我眼中，他是一個沉穩、厚道、非常有分寸的人，這樣的人，在這個時候，受到了這麼大的指控，老實說，我很驚訝，我很少背書，也沒什麼立場背書，但看他這段時間受的傷害，我忍不住想說，這些年來，我所認識的旭岑，是一個謹守分際、有所不為的人，小心翼翼地拿捏著這條線，一路走來沒什麼改變。」蘇俊賓表示，「很多捕風捉影的指控，如果要問我，我個人是不相信，未來，就讓證據說話吧，也期待這些紛紛擾擾，雖然話題性很高，不要亂了在野的國民黨該扮演角色的節奏，大家團結一點，在公共政策、台灣的國際關係與兩岸係讓國家走回中道，也期待馬總統身體健康，畢竟，他是為國家貢獻這麼多的人」。