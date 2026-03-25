美國、以色列2月底對伊朗發動攻擊，戰事延燒，有外媒披露，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼向勸川普持續對伊朗發動攻擊，認為這是重塑中東局勢的「歷史性機會」。這位實際領導沙國的改革派王子，過去曾被爆出謀殺、肢解異議記者，如今又為壯大沙國在中東的勢力出手。
據紐約時報報導，知情人士透露，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在過去一周的一系列談話中，敦促川普必須努力摧毀伊朗的強硬派政府。穆罕默德認為，伊朗對海灣地區構成長期威脅，只有摧毀德黑蘭政府，才能消除威脅。
2015年1月，沙烏地阿拉伯前任國王阿卜杜拉（Abdullah）的弟弟薩勒曼（Salman）繼任成為國王，立其子穆罕默德為王儲，實際掌握這個世界上最大的石油出口國。
BCC曾報導，穆罕默德在當月曾召見一位高級安全官員薩阿德·賈布裏（Saad al-Jabri），描述他對改革沙烏地阿拉伯的願景，包括出售國有石油生產商沙烏地阿美（Aramco），讓沙國擺脫對石油的依賴、向矽谷科技初創公司投資數十億美元、提供沙國婦女工作自由等等。
在鞏固自己執政地位後，穆罕默德積極向外推銷自己代表的未來，2018年，穆罕默德訪問美國，收到時任總統川普熱情款待，民主黨人士以及迪士尼、特斯拉、蘋果等企業都與他見面討論投資計劃。
穆罕默德也積極打造沙烏地阿拉伯在體育、電競上的地位，投資數百萬美元舉辦網球、高爾夫錦標賽，申辦2034年足球世界盃，近年還投入378億美元要成為全球電競重鎮，舉辦電競世界盃。他認為野心勃勃、不懼打破現狀，但被形容是「體育洗白」。
穆罕默德曾被指控侵犯人權、壓制言論自由、廣泛使用死刑、監禁女權活動家等。而最令人震驚的是，2018年10月《華盛頓郵報》特派沙烏地記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐伊斯坦堡遇害。
一支包括穆罕默德保鏢的15人暗殺小隊，持外交護照出行，在土耳其誘殺了為了辦理離婚手續的踏入外館的卡舒吉。傳出刺客絞殺卡舒吉後用骨鋸分屍，而土耳其政府放給全球媒體的線索中，還能聽到骨肉被鋸斷的聲音，但他的遺體至今下落不明。
穆罕默德一直否認對該陰謀知情，直到2019年才稱要承擔「責任」，因為事件是在他眼皮底下發生，但2021年2月發佈的一份解密的美國情報報告稱，他是殺害卡舒吉的同謀。
紐約時報提到，穆罕默德力勸川普繼續對伊朗進攻，是因為伊朗對海灣地區構成長期威脅，只有摧毀德黑蘭政府，才能消除威脅，現在是重塑中東局勢的「歷史性機會」。
熟悉沙烏地阿拉伯政府想法的分析人士表示，雖然穆罕默德可能希望避免戰爭，但他擔心如果川普現在撤退，沙烏地阿拉伯和中東其他國家將不得不獨自面對一個膽大妄為、怒不可遏的伊朗。半途而廢的攻勢將使沙烏地阿拉伯面臨伊朗頻繁攻擊的風險，這種情況也可能使伊朗有能力週期性地封鎖荷姆茲海峽。
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2015年1月，沙烏地阿拉伯前任國王阿卜杜拉（Abdullah）的弟弟薩勒曼（Salman）繼任成為國王，立其子穆罕默德為王儲，實際掌握這個世界上最大的石油出口國。
BCC曾報導，穆罕默德在當月曾召見一位高級安全官員薩阿德·賈布裏（Saad al-Jabri），描述他對改革沙烏地阿拉伯的願景，包括出售國有石油生產商沙烏地阿美（Aramco），讓沙國擺脫對石油的依賴、向矽谷科技初創公司投資數十億美元、提供沙國婦女工作自由等等。
在鞏固自己執政地位後，穆罕默德積極向外推銷自己代表的未來，2018年，穆罕默德訪問美國，收到時任總統川普熱情款待，民主黨人士以及迪士尼、特斯拉、蘋果等企業都與他見面討論投資計劃。
穆罕默德曾被指控侵犯人權、壓制言論自由、廣泛使用死刑、監禁女權活動家等。而最令人震驚的是，2018年10月《華盛頓郵報》特派沙烏地記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐伊斯坦堡遇害。
一支包括穆罕默德保鏢的15人暗殺小隊，持外交護照出行，在土耳其誘殺了為了辦理離婚手續的踏入外館的卡舒吉。傳出刺客絞殺卡舒吉後用骨鋸分屍，而土耳其政府放給全球媒體的線索中，還能聽到骨肉被鋸斷的聲音，但他的遺體至今下落不明。
穆罕默德一直否認對該陰謀知情，直到2019年才稱要承擔「責任」，因為事件是在他眼皮底下發生，但2021年2月發佈的一份解密的美國情報報告稱，他是殺害卡舒吉的同謀。
熟悉沙烏地阿拉伯政府想法的分析人士表示，雖然穆罕默德可能希望避免戰爭，但他擔心如果川普現在撤退，沙烏地阿拉伯和中東其他國家將不得不獨自面對一個膽大妄為、怒不可遏的伊朗。半途而廢的攻勢將使沙烏地阿拉伯面臨伊朗頻繁攻擊的風險，這種情況也可能使伊朗有能力週期性地封鎖荷姆茲海峽。
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