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▲張凌赫和田曦薇有浴池激情戲。（圖／翻攝自微博）

陸劇《逐玉》播出後話題不斷，男女主角張凌赫、田曦薇的火花更成為劇迷熱議焦點，張凌赫日前接受節目專訪時，透露對自己而言印象深刻的一幕是「和田曦薇的酒醉浴池親密戲」，甚至一提到臉就不自禁臉紅。張凌赫透露，自己原本以為這場戲會在木桶浴缸裡進行，頂多拍一些互動鏡頭，沒想到正式拍攝時，導演準備的竟然是一個超大的浴池，讓他當場傻眼，他笑說因為拍攝空間比想像中大很多，讓自己和田曦薇在裡面的走位變得完全不一樣，「我跟女主酒醉之後一起洗澡，本來以為是木桶浴缸，在裡面拍一些纏綿的戲」，讓他印象超深。雖然現場狀況讓他意外，但張凌赫也坦言，這場戲對他來說確實是一次很特別的經驗，形容當下心情是「既緊張又刺激」，尤其在宣傳《逐玉》時，只要一聊到這段劇情，他就會忍不住露出害羞笑容，甚至一度語塞、臉紅，讓現場氣氛瞬間變得相當曖昧，也讓不少劇迷直呼：「根本藏不住！」事實上，《逐玉》自開播以來，除了劇情節奏與角色設定受到關注外，張凌赫與田曦薇的搭檔組合也持續帶動話題，再加上男方宣傳時一提到田曦薇就忍不住害羞偷笑，也讓劇迷再度瘋狂敲碗，希望兩人可以不只戲裡火花十足，戲外互動也能繼續甜下去。《逐玉》是今年爆款陸劇，全劇共40集，目前更新到第30集，田曦薇飾演的「樊長玉」和武安侯謝征（張凌赫 飾）一同上陣殺敵，情愛、戰場，並且一起查出多年前錦州慘案的真相。