我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市阿蓮區中山路今（25）日凌晨發生嚴重死亡車禍，39歲高姓男子駕駛大型飼料車，不明原因自撞路旁電桿、路樹再撞進民宅波及2輛車；當下駕駛受困車內，已沒了呼吸心跳，人送醫搶救不治，詳細事故原因，仍待釐清。高雄市政府警察局湖內分局員警說明，39歲高男今天凌晨3時，駕駛營業大貨車，行經阿蓮區中山路段時，因不明原因，自撞路旁電桿及樹木，並波及鄰近建築物前鐵皮屋。受波及屋主從睡夢中驚醒，聽到事發當下傳出巨響「碰」一聲很大聲，當下就心想，一定很嚴重，出門查看，發現自家的車也受波及。警方表示，高男傷重送醫不治，後續待相驗釐清是否有酒駕或毒駕狀況，另已派鑑識人員到場採證，並由交通分隊進行現場測繪，相關事故原因待交通大隊分析。台電高雄區營業處說明，阿蓮區中山路等一帶凌晨3時49分許，因有飼料車撞毀14米電桿倒斷，致高低壓線路斷落與一具變壓器損壞，造成鄰近用戶停電，總計影響291戶，已加派人員前往現場查修，目前已全數復電。