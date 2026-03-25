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美伊戰爭持續將近一個月，全球石油以及天然氣供應因荷姆茲海峽的運輸受阻陷入危機，事實上，除了這兩個原物料之外，美媒CNBC指出，農民所需的肥料也因該海峽交通運輸而導致價格提升。根據CNBC報導，北半球的農民正進入關鍵的春季月份，大規模田間作業在這段期間必須開始。然而，在伊朗戰爭造成基本肥料產品嚴重供應受限的背景下，推高了價格大幅飆升，報導引述聯合國的資料，全球約三分之一的肥料海運貿易需經過荷姆茲海峽。肥料期貨合約的流動性不如其他大宗商品，價格透明度較低，相關產業分析師已觀察到埃及顆粒尿素（氮肥的重要指標）離岸價（FOB）已升至每公噸約700美元，而戰前為400至490美元。牛津經濟研究院旗下Alpine Macro在週一的一份報告中指出，自戰爭開始以來，尿素與氨的價格分別上漲約50%與20%。其他肥料如鉀肥與硫磺的價格也上漲。CRU市場情報集團副總裁勞森（Chris Lawson）表示，中東是尿素與氮肥產品的重要出口地。隨著荷姆茲海峽幾乎被切斷，目前有一大部分全球貿易無法流動。估計目前大約30%的可出口供應商基本無法進入市場，包括沙烏地阿拉伯、卡達與巴林，也包括伊朗。同時，伊朗也是重要的氮肥生產國，是全球最大的出口國之一。他表示，「這是一條很長的供應鏈，如果農民無法取得所需的尿素等化肥原料，作物產量最終必然下降。氮是作物生長最重要的養分之一，目前仍有庫存可動用，因此真正對產量與農作損失的影響，可能要到今年稍晚才會顯現。」報導提到，全球約50%的硫磺貿易來自該地區。尿素方面，全球約三分之一來自該地區，而氨則接近25%。由於無法運輸的產品缺乏儲存空間，以及部分中東能源設施停擺，肥料生產也受到衝擊。本月稍早，卡達能源公司宣布，在停止液化天然氣生產後，將停止下游尿素生產。